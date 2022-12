Alphacool dévoile les ensembles réservoir+pompe Core 100 et Core 200, avec des pompes VPP Apex améliorées.



Avec le nouveau réservoir Core Aurora avec pompe, Alphacool présente une équipe élégante et stylée. La combinaison du successeur révisé de l'Eisbecher, le réservoir Core et l'élégante pompe VPP Apex permet un refroidissement par eau axé sur la performance.







Le réservoir Core est équipé d'un filetage externe sur le tube acrylique, ce qui assure sa stabilité et sa sécurité. 12 LED ARGB sont installées dans la partie supérieure de la pompe, ce qui permet un affichage étendu des couleurs dans le vase d'expansion. Le kit de montage inclus permet de placer le réservoir Core 100/200 Aurora avec la pompe VPP Apex de manière autonome dans le boîtier ou de le monter sur un radiateur ou sur des emplacements libres de ventilateurs. La capacité de 200ml ou 400ml est plus que suffisante pour toute boucle d'eau.











La pompe VPP Apex d'Alphacool utilise un axe en céramique qui fonctionne en douceur. Les bobines du moteur ont été déplacées de l'intérieur vers l'extérieur. Ces modifications ont permis d'éviter l'apparition de vibrations, de sorte que la pompe fonctionne de manière stable et silencieuse. Un effet secondaire positif est que la consommation d'énergie a été presque réduite de moitié par rapport aux pompes similaires du marché. La plage de vitesse est contrôlée et signalée par le connecteur de ventilateur à 4 broches existant. La pompe VPP Apex est équipée d'un connecteur SATA comme alimentation électrique.











Données techniques du réservoir :



- Capacité : 200ml/400ml,

- Matériau : acétal, acrylique,

- Connexion : 3x G1/4" filetage interne,

- Quantité de LEDs numériques ARGB : 12.



Caractéristiques de la pompe :



- Matériau : aluminium, matériau synthétique et céramique,

- Plage de vitesse : 2500 - 4500 RPM via 4-Pin PWM,

- Hauteur de pompage maximale : 4,25 m,

- Débit maximal : 340L/h,

- Tension de fonctionnement : 8-13 V DC (SATA Power Management).



Disponibilité et Prix



C'est déjà disponible sur le site de la marque ALPHACOOL. Le prix est de : 118.98 euros/124.99 euros.



TECHPOWERUP