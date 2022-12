Le kit de mémoire G.SKILL DDR5-8000 Extreme Speed maintenant disponible.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, la première marque mondiale de mémoire overclockée et de composants pour PC, est ravie d'annoncer la sortie au détail du kit de mémoire DRAM ultra-haute fréquence DDR5-8000 CL38 de 32 Go (2x16 Go) overclockée dans la série phare Trident Z5 RGB. Conçu pour être utilisé avec les derniers processeurs de bureau Intel Core de 13e génération et les cartes mères compatibles avec le chipset Z790 haut de gamme, ce nouveau kit de mémoire DDR5-8000 place la barre de la vitesse de la mémoire DDR5 overclockée à un niveau supérieur.







À l'avant-garde des vitesses de mémoire DDR5, G.SKILL annonce la disponibilité au détail du kit de mémoire DDR5-8000 CL38-48-48-128 à ultra-haute fréquence de 32 Go (2x16 Go). Conçu comme le summum de la performance DDR5 sur les plateformes de génération actuelle, voir la capture d'écran ci-dessous pour la validation de cette spécification de mémoire DDR5-8000 overclockée sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX avec le processeur Intel Core i9-13900K :







Support Intel XMP 3.0 et disponibilité



Ce kit mémoire DDR5-8000 est livré avec le support du profil d'overclocking Intel XMP 3.0 pour un overclocking facile de la mémoire via le BIOS de la carte mère. Ce kit de mémoire overclocké phare sera disponible en décembre 2022 via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP