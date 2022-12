Creative annonce les haut-parleurs USB Pebble Pro 2.0.



Creative Technology a lancé aujourd'hui le Creative Pebble Pro, la dernière et meilleure addition de la populaire série de haut-parleurs Pebble, qui offre un mélange irrésistible de qualité audio défiant les dimensions, d'élégance minimaliste dans la forme, et une touche subtile mais distinctive d'éclairage RVB pour orner n'importe quelle installation de bureau. Ce nouveau système de haut-parleurs USB 2.0 bénéficie de diverses améliorations dans l'ensemble de ses caractéristiques, avec en tête ses performances audio.



Grâce à des haut-parleurs à large bande remaniés et à des amplificateurs numériques avec traitement audio intégré, qui remplacent les amplificateurs analogiques utilisés dans les modèles précédents, la Pebble Pro fait oublier sa petite taille et offre plus d'espace pour un son plus fort et plus clair sur toute la plage de volume, et jusqu'à 3,5 fois plus de basses que le modèle précédent, la Pebble V3.







Deux des technologies audio exclusives de Creative permettent d'obtenir un son encore plus brillant :



- BassFlex - offre une réponse étendue des basses fréquences et des basses plus profondes à tous les niveaux de volume, sans avoir besoin d'un caisson de basses.

- Clear Dialog - améliore les voix pour qu'elles soient plus naturelles et facilement compréhensibles, ce qui est particulièrement utile pour regarder des films sur le PC.



Compte tenu de sa taille minuscule, la puissance acoustique de la Pebble Pro est capable d'atteindre une puissance époustouflante de 30 W RMS et 60 W crête lorsqu'elle est connectée à un adaptateur PD de 30 W, ce qui libère tout le potentiel de ses compétences audio.



L'attrait visuel de la Pebble Pro est accentué par une nouvelle fonction d'éclairage RVB, intégrée avec goût au bas de chaque enceinte. Les utilisateurs peuvent choisir parmi un large spectre de couleurs en réglant le bouton de volume pour définir l'humeur du jour, et illuminer leur bureau de manière créative avec 3 effets lumineux (Cycle, Pulsate ou Solo).



D'autres caractéristiques font de la Pebble Pro un accessoire de bureau indispensable :



- Un large éventail d'options de connectivité qui incluent la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port d'entrée AUX de 3,5 mm, un port USB-C pour le streaming audio et l'alimentation.

- Des ports pour casque et microphone pour transformer la Pebble Pro en un outil de communication pratique, ou pour une écoute privée tard dans la nuit.

- Angle surélevé de 45 degrés, signature de la série, pour une projection audio optimale vers les oreilles des utilisateurs.

- Long fil (1,8 m / 5,9 ft) reliant les deux enceintes ; offre plus de flexibilité dans le placement.

- Long câble USB-C (1,5 m / 4,92 ft) pour la connexion à l'ordinateur.



Disponibilité et Prix



Le prix du Creative Pebble Pro est de 89 Dollars et il est disponible sur Creative.com.



TECHPOWERUP