Drivers NVIDIA 527.37 pour Marvel's Midnight Suns, Need For Speed Unbound et Portal with RTX.

Si nous tablions sur une sortie des prochains drivers graphiques NVIDIA GeForce Game Ready pour le milieu de semaine prochaine et le lancement du jeu Portal with RTX, NVIDIA ayant confirmé que ce pilote sortirait début décembre et supporterait ce titre, le constructeur nous a finalement fait mentir et a mis en ligne cette version dès aujourd'hui, le 1 décembre 2022.







Il s'agit donc du pilote GeForce Game Ready 527.37 toujours basé sur la même branche R525 comme le précédent pilote 526.98. Cette mise à jour ajoute comme prévu le support de l'édition RTX du célèbre jeu Portal c'est à dire des effets Ray Tracing ainsi que du super-échantillonnage DLSS dans sa version 3 pour les cartes GeForce RTX 4080/4090 et dans sa version 2 pour les GeForce RTX 20/30 Series.



Même chose pour le jeu de course auto Need For Speed Unbound déjà sorti le 29 novembre qui est supporté par ces drivers et immédiatement compatible avec la technologie DLSS 3 des puces Ada Lovelace. En revanche, si le nouveau jeu de rôle tactique Marvel's Midnight Suns disponible dès le 2 décembre est bien pris en charge par ce pilote 527.37, il se limite, lui, pour le moment au support du DLSS 2 même si le Ray Tracing est aussi de la partie.



Mais ce n'est pas tout puisque plusieurs autres jeux déjà disponibles dans le commerce sont maintenant capables d'exploiter les fonctions DLSS 3 et DLSS 2 grâce à ces drivers et voient ainsi leurs performances considérablement augmenter. A noter que pour certains, il faudra également installer un patch du jeu dans les prochains jours.



Nouveaux jeux compatibles DLSS 3



- Jurassic World Evolution 2 (patch prévu le 8 décembre 2022),

- Need for Speed Unbound (support immédiat),

- Portal with RTX (support dès le lancement le 8 décembre 2022),

- The Witcher 3 : Wild Hunt (patch prévu le 8 décembre 2022),

- Warhammer 40,000 : Darktide (support immédiat).



Nouveaux jeux compatibles DLSS 2



- Blacktail (support dès le lancement le 15 décembre 2022),

- Choo-Choo Charles (support dès le lancement le 9 décembre 2022),

- Firefighting Simulator (support immédiat),

- Marvel's Midnight Suns (support dès le lancement le 2 décembre 2022).



Nouveaux profils OPS



Comme à chaque mise à jour, ce pilote ajoute des profils Optimal Playable Settings pour plusieurs jeux vidéo. Ces profils OPS peuvent être activés dans l'application GeForce Experience et permettent d'offrir le meilleur compromis entre performances et qualité pour la configuration matérielle détectée.



- Against the Storm,

- Coral Island,

- Evil West,

- Gotham Knights,

- Mabinogi : Heroes,

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales,

- Sackboy : A Big Adventure,

- Sonic Frontiers,

- The Chant,

- Tower of Fantasy,

- TRAHA Global,

- UNDECEMBER,

- Victoria 3,

- Warhammer 40,000 : Darktide,

- WRC Generations - The FIA WRC Official Game.



Pour finir, le problème d'installation du pilote avec certains GPU GeForce RTX 3060 Ti a été corrigé. Cela provoquait pour rappel une erreur code 43 dans le Gestionnaire de périphériques. Quelques autres bugs ont été résolus comme les priorités dans MSI Afterburner, les tremblements avec l'outil de diffusion TikTok ou encore les scintillements dans Metro Exodus Enhanced Edition avec les GeForce 40 Series.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 527.37 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Quelques trailers de jeux :



- Marvel's Midnight Suns - Official Launch Trailer : Cliquez ICI,

- Need for Speed Unbound - Trailer de présentation officiel (avec A$AP Rocky) : Cliquez ICI,

- Portal with RTX | World Première : Cliquez ICI,

- Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion | Announcement Trailer : Cliquez ICI.



