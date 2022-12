be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, annonce un nouveau venu dans sa gamme de ventirads : le Pure Rock LP, un système de refroidissement low-profile d’une hauteur de seulement 45 mm, ce qui en fait un ventirad de choix pour les configurations mini ITX ultra-compactes nécessitant un refroidissement fiable, tout en arborant un design en aluminium brossé.



Des dimensions remarquablement réduites Grâce à sa hauteur particulièrement faible de 45 mm, le Pure Rock LP s'intègre dans les configurations les plus compactes, telles que les HTPC mini-ITX et les petites configurations multimédia ou de jeu. Sa conception compacte permet une compatibilité complète des emplacements de mémoire vive, même dans les boîtiers de PC disposant d'un espace limité. Malgré sa taille réduite, le Pure Rock LP délivre une capacité de refroidissement conséquente de 100 W de TDP grâce à trois caloducs haute performance de 6 mm et un ventilateur premium de 92 mm. Le ventilateur d’une hauteur très faible de 15 mm assure un fonctionnement silencieux avec 30,6 dBA et une vitesse maximale de 2500 rpm. Avec sa finition en aluminium brossé et ses options de montage adaptées aux sockets AMD et Intel, le Pure Rock LP noir s'intègre parfaitement dans n'importe quelle configuration compacte. Le ventirad est livré avec une garantie constructeur de 3 ans.

Le Pure Rock LP sera disponible à la vente à partir du 13 décembre au prix de vente conseillé de 49,90 €.