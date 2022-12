Undervolted : La GeForce RTX 4090 a été testée dans des jeux avec des résultats impressionnants.







C'est un peu un secret de polichinelle, mais au cas où vous ne le sauriez pas, la plupart des processeurs actuels sont poussés bien au-delà du "point idéal" de leur courbe tension-fréquence. Cela signifie qu'il est possible de réduire la tension et la consommation d'énergie de manière considérable tout en ne perdant qu'un peu de performance. Sur la GeForce RTX 4090, déjà très performante, le site coréen QuasarZone vient de démontrer une baisse massive de 33% de la consommation d'énergie tout en perdant moins de 6% de performance.







On a beaucoup parlé de l'extrême limite de puissance de 450 watts de la GeForce RTX 4090, surtout avant sa sortie. La réalité pour la plupart des utilisateurs est qu'elle touche à peine 350 watts. Nous avons constaté qu'elle restait autour ou en dessous de ce chiffre en jouant, et d'autres sites ont constaté un comportement similaire. Mais 350 watts, c'est beaucoup de puissance, alors est-il possible de la réduire un peu ?







L'overclocker et entrepreneur Der8auer a déjà montré qu'il est non seulement possible de réduire considérablement la consommation d'énergie de la GeForce RTX 4090, mais que cela ne se traduit pas nécessairement par une baisse des performances. En fait, il a montré qu'il était possible de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 % avant de faire une différence significative dans les performances du jeu, selon le jeu.



Cela correspond à ces nouveaux chiffres, où une réduction de 20 % de la puissance limite entraîne une différence de performance de moins de 1 %. Les tests de QuasarZone visaient en fait à comparer si vous deviez réduire la puissance en diminuant la limite de puissance de la carte, ou en sous-voltant manuellement le cœur du GPU. Dans les tests de ce site, l'undervolting manuel était de loin la méthode la plus efficace, avec une baisse à 850mV (à partir de 1V) résultant en une réduction de 390 MHz des horloges centrales, ce qui a entraîné une baisse moyenne de 5,3% des performances de jeu.







Les jeux testés étaient PlayerUnknown's Battlegrounds, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5 et Lost Ark. QuasarZone présente à la fois des FPS moyens et des chiffres de 1% de basses ; les 1% de basses ont été beaucoup moins affectés que les taux d'images moyens, ce qui suggère que ce sont vraiment les maximums qui sont affectés par les fréquences d'horloge plus basses. En d'autres termes, l'undervolting ne cause pas de bégaiements, juste une réduction des performances dans le meilleur des cas. Autrement dit, il est assez peu probable que les joueurs remarquent la différence.



Compte tenu de la vitesse folle de la GeForce RTX 4090 aux paramètres de base, il n'est pas surprenant que tous les jeux soient restés éminemment jouables malgré une résolution de 3840×2160 et des paramètres maximaux. Il y a une bonne quantité de données dans le post, et les graphiques de QuasarZone sont commodément étiquetés en anglais, donc nous vous recommandons de vous y rendre si vous êtes intéressé par les détails minutieux.



HOTHARDWARE