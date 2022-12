Montech lance les refroidisseurs de CPU Metal DT24 et le ventilateur PWM Metal 120.



MONTECH, une marque innovante de composants et de périphériques pour PC, annonce la sortie des refroidisseurs d'UC METAL DT24 BASE et DT24 PREMIUM, des refroidisseurs d'UC double tour équipés de 2 ventilateurs METAL 120 PWM. Doté d'un empilement de 104 ailettes associé à 6 caloducs de 6 mm de diamètre chacun, le METAL DT24 est compatible avec les plus récents socket INTEL LGA 1700 et AMD AM5 avec un TDP nominal de 270 W. Le DT24 PREMIUM comprend un couvercle supérieur ARGB supplémentaire en aluminium. Les ventilateurs METAL 120PWM inclus offrent des vitesses allant jusqu'à 1950 RPM et délivrent jusqu'à 69CFM de flux d'air et 2,82 mm H2O de pression statique à un niveau sonore de 26 dBA.











Les refroidisseurs de CPU METAL DT24 à double tour et à double ventilateur sont construits de A à Z pour un refroidissement haute performance. Le dissipateur thermique comprend un total de 6x 6 mm d'épaisseur de caloducs pour un transfert de chaleur rapide et efficace du CPU. Le refroidisseur double tour possède une pile massive de 104 ailettes, ce qui donne au METAL DT24 une surface de 8553,23 cm² permettant au refroidisseur de gérer jusqu'à 270 W TDP. Le METAL DT24 est compatible avec les derniers processeurs Intel LGA1700 et AMD AM5.















Performance avec ou sans ARGB



Le METAL DT24 est disponible en version BASE ou PREMIUM. La version Metal DT24 PREMIUM comprend un couvercle supérieur ARGB supplémentaire en aluminium qui offre un élégant couvercle en aluminium entièrement noir avec une bande de diffusion ARGB enveloppée sur les bords. Le couvercle supérieur Metal DT24 PREMIUM ajoute seulement 5,3 mm à la hauteur totale du refroidisseur de CPU et est alimenté par un connecteur ARGB 5 volts à 3 broches. Il est compatible avec tous les logiciels d'éclairage des cartes mères.



Ventilateurs haute performance et ultra durables avec 40 000 heures MTTF



Les deux ventilateurs Metal 120PWM inclus sont conçus avec des pales Airfoil entièrement noires pour un flux d'air et une pression statique exceptionnels. Ils sont équipés d'un moteur à 6 pôles de qualité industrielle pour une durabilité accrue et utilisent un roulement HDB (Hydro Dynamic Bearing) de haute qualité pour atteindre un MTTF de 40 000 heures. Le ventilateur fonctionne à des vitesses de 800 à 1950 RPM, le ventilateur METAL 120 PWM peut produire un débit d'air de 69 CFM et une pression statique de 2,82 mm H2O à un faible niveau sonore de 26 dBA.



Voici les fiches techniques (Ventirad/Ventilateur) :











Disponibilité et Prix



Les refroidisseurs de CPU de la série METAL DT24 et les ventilateurs METAL 120 PWM sont maintenant disponibles sur Amazon.



- Refroidisseur d'unité centrale METAL DT24 Base : 57.00 Dollars,

- Refroidisseur de CPU METAL DT24 Premium : 69.00 Dollars,

- Ventilateur de boîtier METAL 120 PWM : 9.90 Dollars.



TECHPOWERUP