Philips annonce le casque de jeu sans fil TAG5106.



MMD, le spécialiste des écrans et partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, annonce le lancement d'un tout nouveau casque de jeu haut de gamme conçu pour les joueurs à la recherche de la combinaison idéale de confort, de performances sonores supérieures et de technologies sans fil avancées. Équipé d'un double système sans fil prenant en charge les technologies 2,4 GHz et Bluetooth, le TAG5106 de Philips offre une véritable solution deux en un qui permet d'obtenir une qualité audio de pointe pour les jeux et la musique mobile, le tout dans un seul produit élégant et primé.







" Les joueurs d'aujourd'hui recherchent des écouteurs de jeu qui tiennent leurs promesses, et le TAG5106 de Philips répond à toutes les attentes. Grâce à son double système sans fil prenant en charge à la fois les fréquences 2,4 GHz et Bluetooth, ce casque allie flexibilité, confort et une qualité sonore qui fait mouche", a déclaré Ilkan Reyhanoglu, chef de produit des accessoires informatiques chez MMD Monitors & Displays.











Un son de qualité supérieure pour des jeux de qualité supérieure



Lorsqu'il s'agit de créer une expérience de jeu véritablement immersive, le son est tout aussi important que les graphismes. Équipé de la technologie de son surround 7.1 de nouvelle génération DTS Headphone:X 2.0, le Philips TAG5106 offre un meilleur rendu des basses, une plus grande clarté audio et des indices de proximité, ainsi qu'un nouveau niveau de conscience de la distance qui permet de différencier le son en champ proche et en champ lointain.



Cela crée un sentiment exceptionnel de réalisme qui place les joueurs au centre de l'action, leur permettant de profiter de l'expérience comme jamais auparavant. Mais le Philips TAG5106 va encore plus loin, avec des haut-parleurs de 50 mm réglés sur mesure par des ingénieurs acousticiens professionnels pour offrir un son riche et précis, si précis que les joueurs peuvent entendre les bruits de pas qui s'approchent, ce qui leur donne l'avantage concurrentiel qu'ils recherchent. Enfin, un microphone unidirectionnel amovible à suppression de bruit offre l'avantage supplémentaire de permettre aux joueurs de communiquer avec leurs coéquipiers de manière claire et facile.



Le Philips TAG5106 est également le choix idéal pour ceux qui recherchent plus que des performances de jeu. En plus de la technologie sans fil 2,4 GHz, qui permet d'obtenir un son de jeu fiable et sans perte avec une latence ultra-faible sur PC, Mac et PlayStation, ces écouteurs disposent d'une connectivité Bluetooth simultanée pour les appareils mobiles. Les joueurs peuvent passer de la connexion sans fil 2,4 GHz à la connexion sans fil Bluetooth d'un simple clic, pour une flexibilité maximale.



L'autonomie ultra-longue de 45 heures de la batterie offre des heures de plaisir, que ce soit pour jouer ou pour écouter de la musique ou d'autres contenus audio. Et quel que soit le mode d'utilisation, les écouteurs TAG5106 de Philips offrent un confort extrême grâce à un design ergonomique primé qui comprend une poutre de tête adaptative et des coussinets en similicuir et en mousse à mémoire de forme pour assurer un confort à la fois durable et élégant.



Caractéristiques principales



- Haut-parleurs précis de 50 mm pour un son palpitant et détaillé,

- Microphone anti-bruit détachable pour être entendu haut et clair,

- Double connexion sans fil 2,4 GHz/BT et connexion filaire 3,5 mm pour une compatibilité multiplateforme pratique,

- Son surround DTS Headphone:X 2.0 de nouvelle génération pour une écoute véritablement immersive,

- Éclairage LED respiratoire intégré pour une expérience de jeu plus dynamique,

- Batterie d'une durée de vie de 45 heures,

- Design ergonomique primé pour un confort de longue durée.



Disponibilité et Prix



Le Philips TAG5106 sera disponible à l'achat dès maintenant au prix de : 86.90 euros.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP