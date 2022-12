Le groupe Team lance les cartes mémoire T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 et V60.



Avec la popularité croissante de la création de médias visuels, l'enregistrement vidéo et la prise de photos sont devenus de plus en plus professionnels. Pour répondre à la demande de solutions de stockage média fiables et de qualité supérieure, T-CREATE, la sous-marque de Team Group, a annoncé deux cartes mémoire haut de gamme pour la création de vidéos et la photographie haute définition professionnelles, toutes deux classées IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau : la carte mémoire T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 et la carte mémoire T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60.



Que ce soit pour la photographie professionnelle quotidienne et les prises de vue d'action en haute définition, ou pour l'enregistrement de vidéos 8K, 4K Ultra-HD et 3D, les cartes mémoire T-CREATE EXPERT sont les outils parfaits pour capturer la beauté en constante évolution devant l'objectif des créateurs.







Classée UHS Speed Class 3 (U3) et Video Speed Class 90 (V90), la carte mémoire T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 offre des vitesses de lecture exceptionnelles allant jusqu'à 300 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 260 Mo/s, permettant ainsi aux créateurs professionnels de prendre des photos captivantes en haute définition ou d'enregistrer des vidéos en 8K, 4K, Ultra-HD et 3D. Qu'il s'agisse d'interviews, d'enregistrements en extérieur ou d'autres contenus visuels, la carte mémoire T-CREATE EXPERT V90 offre aux photographes et aux vidéastes des images de haute qualité qui restituent des détails et des mouvements réalistes.







La carte mémoire T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60 est classée UHS Speed Class 3 (U3) et Video Speed Class 60 (V60) et possède également d'excellentes vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 280 Mo/s et 180 Mo/s, respectivement. Que ce soit pour prendre des photos de personnes, d'objets statiques ou de paysages avec les détails les plus fins ou pour enregistrer des images animées 8K, 4K ou Ultra-HD, la carte mémoire T-CREATE EXPERT V60 répond parfaitement aux besoins des amateurs de photographie et de vidéographie.



Compte tenu de la diversité des environnements dans lesquels travaillent les créateurs de médias visuels, les cartes mémoire EXPERT V90 et V60 ont été conçues dès le départ pour être très résistantes. Elles sont toutes deux certifiées IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau et ont passé des tests rigoureux de résistance aux chocs, aux vibrations, aux rayons X et aux températures extrêmes, ce qui permet aux créateurs d'enregistrer la beauté de la vie dans des endroits difficiles, allant de l'eau à la haute montagne.







Les cartes mémoire SDXC UHS-II U3 V90 et V60 de T-CREATE EXPERT sont rétrocompatibles avec les appareils photo, les caméras vidéo et les lecteurs de cartes UHS-I. Leur fonctionnement avec divers appareils photo haut de gamme a été vérifié [1]. Elles sont également assorties d'une garantie complète de 5 ans et d'un service de sauvetage des données, offrant ainsi aux créateurs l'expérience la plus sûre en matière de stockage de données.



La carte mémoire T-CREATE EXPERT V90 est disponible dans des capacités allant de 64 à 512 Go, tandis que la carte mémoire EXPERT V60 est proposée en 128, 256 et 512 Go pour répondre aux différents besoins des créateurs de médias visuels. Elles seront d'abord commercialisées dans les magasins Amazon d'Amérique du Nord à la fin du mois de décembre. Pour des informations détaillées sur les ventes, veuillez rester à l'écoute des dernières nouvelles sur le site officiel et les canaux de médias sociaux de Team Group.



