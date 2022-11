METZ nous propose une nouvelle TV : La 70MUC6000Z.



Le MUC6000 génère une expérience télévisuelle saisissante dans votre salon. La diagonale d'écran exceptionnelle de près de 180 cm met en valeur chaque détail. La résolution UHD digne des plus grands films et prenant en charge les formats HDR courants vient parachever la qualité d'image. Le système d'exploitation intelligent Android TV 10.0 offre un accès illimité aux contenus tels que films, séries, applications et jeux. L'affichage par menus clairement structuré permet de parfaitement s'y retrouver parmi la multitude de contenus. La recherche des contenus souhaités est des plus aisées grâce au Google Assistant intégré.











Savourez des instants 4K HDR



Bénéficiez d'un divertissement 4K HDR sur une diagonale de 70 pouces avec rétro-éclairage Direct LED. Retrouvez un contenu XXL avec Android TV et un accès à Google Play Store pour répondre à toutes vos envies. La TV 70MUC6000Z se pare également d'une riche connectique avec 3 ports HDMI et 2 ports USB pour une intégration optimale dans votre environnement. Enfin, le système audio stéréo, compatible Dolby et DTS, sublimera vos programmes.



Android TV



Films, séries, jeux, musique: autant que vous voulez. Chaque jour de nouvelles applis et l'accès à un nombre croissant de contenus : telle est l'offre de votre téléviseur METZ blue Android. Regardez en streaming les toutes nouvelles séries sur Netflix, abonnez-vous à vos chaînes YouTube préférées ou partagez des listes Spotify avec vos amis. Grâce à des menus bien structurés, trouvez encore plus rapidement les contenus qui vous plaisent. Des recommandations personnalisées de contenus dans le Google Play Store, sur YouTube et dans diverses applications permettent de concevoir la télévision de façon encore plus individuelle. D'un clic rapide sur la mosaïque Live TV dans le menu Android, vous accédez au programme TV en cours.



NETFLIX



Des séries originales. Des comédies. Des drames. Des programmes pour enfants. Netflix diffuse immédiatement vos émissions TV et films préférés sur vos appareils favoris. Rapide. Simple. Une révolution du divertissement. Tant de façons de regarder. Vos émissions et vos films. Comme vous les aimez. Commencez la vidéo sur votre smartphone. Terminez-la sur votre téléviseur METZ blue. Netflix reprend la diffusion là où vous l'avez laissée.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 07 décembre 2022. Le prix sera de : 749.90 euros.



METZ BLUE