GIGABYTE nous propose une nouvelle carte graphique : La AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G.



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 offre une rapidité extrême pour les joueurs comme pour les créateurs. Avec des performances hors norme et des capacités graphiques améliorées par Intelligence Artificielle, ce nouveau monstre de puissance vous permettra de plonger au coeur de l'action.



















LA PUISSANCE ÉVOLUTIVE DE WINDFORCE



Le système de refroidissement WINDFORCE comprend trois ventilateurs bioniques de 110 mm de conception nouvelle, tournant en alternance, 13 caloducs en cuivre composite, une grande chambre à vapeur en contact direct avec le GPU, des ventilateurs actifs 3D et un système de refroidissement par écran, qui assurent ensemble une dissipation de la chaleur très efficace.



GRANDE CHAMBRE À VAPEUR ET CALODUCS



La grande chambre à vapeur est en contact direct avec le GPU, couplée aux caloducs composites, qui transfèrent rapidement la chaleur du GPU et de la VRAM vers le dissipateur thermique.



CONCEPTION D'AILETTES ANGULAIRES



La hauteur angulaire et inégale des ailettes permet de canaliser le flux d'air à travers les ailettes et d'agrandir la surface de contact.



ROTATION ALTERNÉE



Chaque ventilateur tourne dans un sens différent de celui du ventilateur voisin. Ce mécanisme spécial réduit les turbulences et augmente la pression de l'air en minimisant le décalage entre les flux d'air.



3D ACTIVE FAN



Le ventilateur actif 3D fournit un refroidissement semi-passif, et les ventilateurs restent éteints lorsque le GPU est dans un jeu à faible charge ou à faible consommation.



REFROIDISSEMENT DE L'ECRAN



Pour créer plus d'espace pour le passage du flux d'air, le dissipateur s'étend au-dessus du PCB et augmente ainsi la ventilation. Ce design Screen Cooling permet une meilleure dissipation de la chaleur.



FUSION RGB



Le légendaire éclairage à trois anneaux offre un excellent plaisir visuel. Vous pouvez choisir n'importe quel effet d'éclairage ou le synchroniser avec d'autres appareils dans GIGABYTE CONTROL CENTER .



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 05 décembre 2022. Le prix sera de : 2 299.90 euros.



GIGABYTE