ASUS dévoile les blocs d'alimentation ATX 3.0 ROG STRIX Aura Edition pour les PC de jeu de la prochaine génération.



ASUS a présenté sa toute nouvelle gamme d'alimentations ROG STRIX Gold Aura, compatibles ATX 3.0 et disponibles jusqu'à 1000W.







La gamme d'alimentations ASUS ROG Strix Gold Aura est dotée d'éléments RVB, d'un système de refroidissement amélioré, d'un support ATX 3.0 et de connecteurs Gen5 16 broches '12VHPWR'



Le nouveau PSU ASUS ROG Strix Gold Aura Edition répond à la nouvelle norme ATX 3.0 pour une alimentation efficace, avec un refroidissement amélioré, la prise en charge des derniers connecteurs PCIe à 16 broches de la série NVIDIA GeForce RTX 4090, et une touche d'Aura Sync RGB pour les joueurs qui cherchent à pimenter le look de leur plate-forme.



La nouvelle alimentation d'ASUS ROG est disponible en 750W, 850W, 1000W et 1200W. L'alimentation ASUS ROG Strix Gold Aura Edition comprend un nouveau dissipateur thermique plus surdimensionné pour réduire les niveaux de bruit et les températures, ce qui permet aux utilisateurs d'espérer une plus longue durée de vie grâce à sa fonction zéro décibel sous des charges de puissance moyenne, tout au plus.



Le design du ventilateur de la nouvelle alimentation ASUS ROG Strix Gold Aura Edition est de 135mm "Axial-tech design", qui incorpore des roulements à billes doubles pour une utilisation plus prolongée et des pales plus grandes pour améliorer le flux d'air. Le nouveau bloc d'alimentation conserve la même certification 80 Plus Gold que l'on retrouve sur les blocs d'alimentation ASUS les plus récents et des condensateurs japonais à faible ERS qui dureront deux fois plus longtemps que les condensateurs standard.























Lorsqu'elle évoque la compatibilité avec son connecteur d'alimentation PCIe à 16 broches, la société mentionne ses cartes graphiques ROG Strix GeForce RTX 4090 et TUF Gaming GeForce RTX 4090, car aucun des deux GPU n'a besoin d'un adaptateur supplémentaire pour fonctionner avec la nouvelle alimentation.



La raison de l'appellation "Aura Edition" pour le nouveau bloc d'alimentation d'ASUS est que celui-ci utilise la compatibilité Aura Sync, permettant aux utilisateurs de contrôler les lumières RVB du logo Fearless Eye sur l'unité grâce à l'utilisation du connecteur RVB à 3 broches présent sur toutes les cartes mères standard. ASUS offre également une garantie limitée de 10 ans qui couvre "le fonctionnement du produit de base", tandis que les lumières RVB sont garanties 3 ans par ASUS ROG.







Il n'y a pas de date de sortie à l'heure où nous écrivons ces lignes, ni de coût pour la nouvelle série de PSU d'ASUS ROG. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web de la société, ainsi que la possibilité de voir d'autres produits ASUS ROG.



WCCFTECH