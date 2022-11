La carte graphique GALAX GeForce RTX 4080 SG atteint un record de fréquence GPU à 3,6 GHz.



La carte graphique GeForce RTX 4080 SG de GALAX a montré des capacités d'overclocking impressionnantes avec une fréquence record de 3,6 GHz.



GALAX pousse le GeForce RTX 4080 SG vers un record de fréquence de GPU à 3,6 GHz







GALAX est de loin le seul AIB de NVIDIA qui cherche à battre des records mondiaux d'overclocking extrême. L'absence d'EVGA dans ce segment se fait déjà sentir, mais il est bon de voir que GALAX perpétue la tradition et bat des records mondiaux avec les dernières cartes GeForce RTX 40 de NVIDIA, comme les GeForce RTX 4090 et RTX 4080.







Le fabricant a récemment dévoilé sa carte graphique phare, la GALAX GeForce RTX 4090 HOF, qui a obtenu plusieurs records du monde et a même atteint le record du monde de fréquence maximale du GPU de 3,8 GHz (se rapprochant presque de la barrière des 4 GHz). Maintenant, avec la série GALAX GeForce RTX 4080, GALAX a une fois de plus poussé les choses à l'extrême.







La GALAX RTX 4080 SG récemment introduite a maintenant été overclockée à une fréquence maximale de 3,615 GHz, ce qui en fait la plus haute fréquence d'horloge enregistrée sur la RTX 4080 et son GPU AD103. Ce qui est impressionnant ici, c'est que la SG n'est même pas la conception supérieure et avec une variante de GPU HOF de la RTX 4080, la carte graphique pourrait même dépasser le record mondial de la RTX 4090. Il n'y a actuellement aucun plan annoncé pour une variante HOF de la RTX 4080 mais je suppose que c'est inévitable et que ce sera une carte populaire pour les overclockers et les enthousiastes à tester. Nous avons testé la GeForce RTX 4080 SG de GALAX dans notre article ici et nous avons trouvé que c'était un design impressionnant avec beaucoup de potentiel de performance.



GALAX propose actuellement quatre variantes de GeForce RTX 4080, à savoir le SG et le Metal Master, ainsi que les modèles OC et Non-OC. La société va étendre sa gamme avec d'autres variantes à l'avenir, en plus de la HOF, alors restez à l'écoute pour plus d'informations à ce sujet.



WCCFTECH