ASUS BE24ECSBT est un écran LCD Full HD de 23,8 pouces compatible avec le multi-touch à 10 points.



ASUST a présenté le BE24ECSBT, un écran à cristaux liquides professionnel de 23,8 pouces qui permet un fonctionnement tactile et une connexion en guirlande. Un écran à cristaux liquides avec une dalle IPS et une fonction multi-touch 10 points pour un contrôle facile.















Il comprend un connecteur USB Type-C qui prend en charge jusqu'à 80W d'alimentation USB PD et DP Alt Mode et peut être relié à un PC portable avec un seul fil. Il dispose également d'un connecteur d'entrée/sortie DisplayPort qui prend en charge le chaînage en guirlande. Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un temps de réponse de 5 ms, la résolution maximale est de 1 920 x 1 080 pixels en Full HD. Parmi les autres caractéristiques, citons une luminosité maximale de 300 cd/m2, un rapport de contraste de 1000:1 et un angle de vision horizontal et vertical de 178°. Il offre également des fonctions de soins oculaires telles que le "filtre de lumière bleue ASUS" avec certification TÜV Rheinland et la "technologie ASUS Flicker free" qui réduit le scintillement de l'écran.



DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-C x 1, prise pour écouteurs x 1, DisplayPort x 1 pour le chaînage en guirlande, hub USB x 2 compatible avec USB 3.2 Gen 1. Les dimensions extérieures comprennent 539,7 mm de largeur, 211,4 mm de profondeur, 329,4 à 459,4 mm de hauteur et un poids de 6,1 kg (support inclus).



