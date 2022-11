TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau SSD NVMe : Le Corsair MP600 GS 2 To M.2 NVMe.







Corsair est une société américaine de périphériques et de matériel informatique fondée en 1994. C'est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de matériel de jeu, avec un portefeuille couvrant presque tous les composants dont vous avez besoin : Modules de mémoire DRAM, disques SSD flash, claviers, souris, boîtiers, systèmes de refroidissement, et bien plus encore.







Aujourd'hui, nous allons passer en revue le Corsair MP600 GS dans sa version 2 To. En interne, le MP600 GS utilise le contrôleur Phison E21, un contrôleur à 4 canaux assez récent, orienté vers la valeur, qui a été annoncé l'année dernière. Les puces flash sont les dernières et meilleures flash TLC 3D B47R 176 couches de Micron. Une puce de cache DRAM n'est pas incluse pour des raisons de coût. Compte tenu de la conception du contrôleur en 12 nm et du fait que nous travaillons avec un contrôleur à 4 canaux, il semble raisonnable que Corsair n'inclue pas de dissipateur thermique préinstallé, car la chaleur dégagée devrait être faible, nous le testerons bien sûr dans notre test.



Voici la fiche technique :







Le Corsair MP600 GS est disponible dans des capacités de 500 Go (65 $), 1 To (95 $) et 2 To (180 $). L'endurance de ces modèles est fixée à 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW, respectivement. Corsair inclut une garantie de cinq ans avec le SSD MP600 GS.



TECHPOWERUP