Teufel publie les drivers TAC pour le casque audio ZOLA.







Depuis sa création en 1979, la marque allemande Teufel Audio est spécialisée, comme son nom l'indique, dans les produits audio que ce soit des haut-parleurs stéréo ou Home Cinema, des postes de radio analogiques puis numériques ou plus récemment des enceintes sans fil intelligentes, des barres de son et même des écouteurs et casques audio.







Teufel a effectivement lancé en 2019 son premier casque pour gamers, le CAGE, rafraîchi en 2020 par une nouvelle édition. Et Teufel ne compte manifestement pas en rester là dans ce domaine puisque la marque a lancé hier un tout nouveau casque audio pour joueurs nommé ZOLA qui, à priori, n'a rien à voir avec le célèbre écrivain.



Le ZOLA présente la particularité assez unique d'être extrêmement personnalisable en terme de coloris puisqu'il est disponible en deux couleurs de base pour l'arceau (Dark Gray et Light Gray) tandis que les coques, les coussinets d'oreille et la bonnette du micro détachable sont disponibles en six couleurs (Coral Red, Dark Gray, Golden Amber, Grape & Aqua, Light Gray et Teal & Lime). L'ensemble est composable à l'achat sur la boutique en ligne du constructeur mais les accessoires de couleur peuvent aussi être achetés à part plus tard. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts.



D'un point de vue technique, le ZOLA est doté de haut-parleurs linéaires de 40 mm qualifiés de HD par le constructeur. Il s'agit d'un casque filaire équipé d'une connectique stéréo jack 3,5 mm ce qui permet au ZOLA d'être compatible avec tous les appareils du marché (PC, Mac, PlayStation, Switch, Xbox, smartphones, tablettes...) sachant que le ZOLA est fourni d'une part avec un câble-télécommande qui permet de régler le volume et de couper le microphone mais aussi avec un adaptateur USB (jack/USB-A) qui embarque l'électronique nécessaire, un DSP C-Media, pour transformer le ZOLA en véritable casque surround 7.1 grâce à la technologie DTS Headphone:X 2.0 (sur PC uniquement).



D'ailleurs, sachez que pour exploiter cette carte son additionnelle USB 7.1 sur PC, le ZOLA nécessite obligatoirement l'installation des pilotes et de l'application adéquats. Ce pack logiciel se nomme Teufel Audio Center (TAC) tout comme pour le CAGE mais la comparaison s'arrête là car il s'agit bien d'une toute nouvelle application. Ce logiciel Teufel Audio Center permet donc d'activer le son surround et la technologie DTS Headphone:X 2.0 pour profiter d'un son enveloppant et multidirectionnel mais pas seulement puisqu'il sert également à activer les effets audio Magic Voice pour le micro, à régler le volume, à ajuster la balance gauche/droite du micro, à personnaliser l'égaliseur 10 bandes (EQ) qui propose des préréglages (Neutral, Game, Music, Speech, Movie, Custom) ou encore à modifier le taux d'échantillonnage (44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz) pour le faire correspondre à celui du système d'exploitation Windows.



A noter toutefois un gros défaut dans la première version 1.0.9 du Teufel Audio Center qui vient d'être publiée puisqu'il n'est pas encore possible d'utiliser le son surround (DTS) ni l'égaliseur avec Windows 11 22H2. Modifier ces réglages n'a aucun effet à l'heure actuelle. Si vous envisagez d'acheter ce casque audio ZOLA, il vaudra donc mieux retourner sur Windows 11 21H2 voire sur Windows 10 ou alors prendre son mal en patience jusqu'à ce que Teufel et C-Media fassent le nécessaire. Teufel indique justement déjà travailler à une solution et qu'ils communiqueront le plus rapidement possible sur le sujet.



En dépit du nom identique de leurs drivers, ces drivers TAC pour le ZOLA ne peuvent pas être utilisés avec les casques CAGE 2019/2020. A voir toutefois ce qu'il en sera pour le casque CAGE ONE qui sera lancé courant décembre 2022...



Téléchargement



- Drivers Teufel Audio Center (TAC) 1.0.9 WHQL pour le casque audio Teufel ZOLA et Windows 7/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



- Teufel ZOLA Gaming Headset : Zola your world : Cliquez ICI.



