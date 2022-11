THERMALTAKE nous propose une nouvelle alimentation : La TOUGHPOWER GF3 850W.



Prêt pour PCIe Gen 5.0 ! Conçue avec un connecteur modulaire natif PCIe 12+4 broches, la série Toughpower GF3 est conçue pour les cartes graphiques PCIe 5.0 de nouvelle génération et est compatible avec les spécifications Intel ATX 3.0. La série Toughpower GF3, entièrement modulaire, est disponible en 1650W, 1350W, 1200W, 1000W, 850W et 750W et est conçue pour offrir une efficacité 80 PLUS Gold. Visant à fournir les meilleures performances, le Toughpower GF3 850W comprend toutes les caractéristiques essentielles telles qu'une conception à faible bruit d'ondulation < 30mV, une régulation de tension extrêmement stricte < ±2%, un temps de maintien> 17 millisecondes, et est livré avec des condensateurs japonais 100% de haute qualité et d'autres composants haut de gamme pour aider à fournir une puissance continue et stable.



















Entièrement compatible avec les spécifications Intel PSDG ATX 3.0



La série GF3 de Toughpower est entièrement compatible avec les spécifications Intel ATX 3.0 qui supportent jusqu'à 200 % d'excursion de puissance, atteignent 70 % d'efficacité à faible charge et sont conformes aux normes de synchronisation de l'alimentation électrique. La série GF3 peut supporter jusqu'à 3x l'excursion de puissance du GPU et 2x l'excursion de puissance totale.



Prêt pour PCIe Gen 5.0



La Toughpower GF3 850W Gold est équipé d'un connecteur 16 broches pour offrir des performances puissantes et stables permettant au PSU d'exécuter naturellement les GPU de nouvelle génération.



Ventilateur Smart Zero ultra silencieux



Conçu avec notre Smart Zero Fan, le ventilateur ne tourne pas tant que la charge ne dépasse pas 30 % de l'alimentation, ce qui minimise le bruit du ventilateur.



Conception à faible bruit d'ondulation <30mV



Une qualité de fabrication haut de gamme avec un faible bruit d'ondulation. Toutes les ondulations sont inférieures à 30mV sur +12V, +5V ou +3,3V de 0% à 100% de charge pour assurer un fonctionnement stable et garder vos composants critiques en termes de performance pour fonctionner de manière fiable plus longtemps.



Régulation de tension extrêmement stricte <±2 %



La régulation de la tension, plus stricte que la norme Intel +5%,-7% pour les rails principaux et ±10% pour -12V, est fixée à ±2% maximum pour les rails principaux, fournissant une alimentation propre et régulière grâce à une stabilité de tension exceptionnelle.



Câble plat à profil bas entièrement modulaire



Offre un choix de câbles aux utilisateurs tout en alimentant le système à une tension avantageuse. Le câble plat noir à profil bas facilite la gestion des câbles, réduit l'encombrement et augmente le flux d'air à l'intérieur du châssis.



Condensateurs japonais 105°C/221°F 100% de haute qualité



Offrant une grande durabilité ainsi qu'une stabilité maximale, tout en restant fiables.



Rail unique +12V à fort ampérage et technologies de haut niveau



Le puissant rail unique +12V peut fournir correctement la puissance dont vous avez besoin pour une compatibilité optimale. L'utilisation d'une conception de circuit LLC et DC to DC permet un fonctionnement très stable et une meilleure régulation de la tension.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 12 décembre 2022. Le prix sera de : 219.90 euros.



