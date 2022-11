MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Pulse GL66 12UEOK-1207FR.



Préparez-vous à partir à la conquête de l'espace ! Le Pulse GL66 arbore un châssis semblable à une armure robuste, d'une couleur gris titane métallisé aussi élégante que futuriste. Pour montrer toute sa puissance du Pulse GL66, nous avons collaboré avec l'artiste 3D Marteen Verhoeven qui a su créer le concept de Guerrier Dragon pour représenter au mieux la série Pulse GL.















LA LÉGENDE DU CLAN DU DRAGON



Dans tous les recoins de l'univers, la tribu du Dragon marche, imperturbable et invincible.

Les membres de cette tribu sont en possession d'une connaissance et d'un pouvoir infini. Ils peuvent essuyer le feu de leurs adversaires mais toujours sortir vainqueurs de leurs combats. Alors que les légions de guerriers de la tribu du Dragon avancent et que les vaisseaux alliés les survolent, les soldats se démarquent grâce à leur armure en titane et à leurs armes à énergie pulsée. Leurs lames en forme de griffes laissent échapper un courant électrique dont le bourdonnement rythme leur conquête de la galaxie...



Maarten Verhoeven

Sculpteur numérique et gagnant du championnat du monde ZBrush



Pour le concept visuel des ordinateurs portables Pulse GL66 et GL76, nous avons demandé au concepteur 3D belge Maarten Verhoeven de créer un produit au style vraiment différent. Maarten Verhoeven est spécialisé en créations numériques à destination de films, de publicités et de conception de jouets. Il a participé à des productions majeures telles que les films The Avengers et The Hobbit et la série The Walking Dead.



L'ARCHITECTURE MULTICŒUR RÉINVENTÉE



Grâce aux derniers processeurs Intel Core i9 de 12ᵉ génération, l'ordinateur portable Pulse GL66 vous offre un coup de fouet en termes d'amélioration des performances pour tous vos projets multitâches et tous vos jeux les plus exigeants.



GEFORCE RTX SÉRIE 30

THE ULTIMATE PLAY



Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptop GPU offrent des performances ultimes à tous les joueurs et créateurs. Optimisés par Ampere, l'architecture NVIDIA RTX de seconde génération, ces produits de haute technologie délivrent des fonctionnalités d'IA de pointe telles que le DLSS ainsi qu'un rendu graphique ultra-immersif grâce au ray tracing. Aussi, la technologie Max-Q utilise l'IA et de nouvelles optimisations système pour rendre les ordinateurs portables de jeu haute performance plus fins et plus rapides et meilleurs que jamais.



DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À L'IA



La technologie NVIDIA DLSS donne un coup d'accélérateur à vos jeux sans en compromettre la qualité d'images. Avec, vous pouvez pousser les réglages et la résolution pour une expérience visuelle optimisée !



UNE EXPÉRIENCE PLUS IMMERSIVE



Considéré comme le Saint Graal des technologies graphiques dans l'industrie des jeux vidéo, le ray tracing permet de simuler le comportement physique de la lumière afin d'offrir un rendu cinématographique en temps réel d'une beauté sans précédent - y compris dans les jeux les plus intenses. Les cœurs RT de 2nde génération lui permettent des performances toujours optimales.



PUISSANCE ET PERFORMANCES



La technologie Max-Q permet de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde. Elle utilise l'IA pour rendre les ordinateurs portables gaming plus performants que jamais.



UNE VITESSE ET UNE PRÉCISION D'IMAGES SANS PRÉCÉDENT



Nos ordinateurs portablse gaming sont véritablement pensés pour les gamers. Leur écran offre un taux de rafraîchissement élevé pour des images réalistes et détaillées pour des jeux plus immersifs.



UN REFROIDISSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



Avec le système Cooler Boost 5, le CPU et le GPU disposent tous deux de solutions de refroidissement dédiées. En effet, 2 ventilateurs et 6 caloducs garantissent une bonne circulation de la chaleur et ainsi une bonne expérience de jeu même lors des moments les plus extrêmes.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 01 décembre 2022. Le prix sera de : 2 099.90 euros.



MSI