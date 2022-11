NVIDIA arrêterait la production des cartes graphiques GeForce RTX 2060 et GTX 1660.



NVIDIA arrête la production de deux de ses gammes de GPU les plus populaires, les cartes graphiques RTX 2060 et GeForce GTX 1660.







Au début du mois, nous avons signalé que NVIDIA avait mis fin à la production de sa carte graphique GeForce RTX 2060. Ce rapport est confirmé par des médias asiatiques qui affirment que ce n'est pas seulement la série RTX 2060 qui sera arrêtée, mais aussi l'ensemble de la série GeForce GTX 1660.



La raison pour laquelle cette histoire est importante est que ces cartes restent le roi incontesté des ventes pour l'entreprise. Les joueurs à petit budget trouvent que les anciennes cartes graphiques RTX 2060 et GTX 16 offrent le meilleur rapport qualité-prix sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, en raison de leur faible prix. Ces cartes sont facilement disponibles sur le marché des GPU d'occasion et le récent délestage de crypto-monnaie a fait en sorte qu'il y aura un flux innombrable de ces cartes graphiques sur le marché de l'occasion pour les années à venir. En tant que tel, il y a peu ou pas de raison pour NVIDIA de produire davantage de ces GPU et de surcharger davantage ses stocks.







La série NVIDIA GeForce RTX 2060 comprend trois cartes, la RTX 2060 6 Go, la RTX 2060 SUPER et la RTX 2060 12 Go, tandis que la série GTX 16 comprend les GeForce GTX 1660, GTX 1660 SUPER et GTX 1660 Ti. Ces cartes ne seront plus produites, mais elles resteront en tête des classements Steam pendant longtemps, car aucune des cartes de la série RTX 30 (sans parler des RTX 40) ne s'est approchée d'elles en termes de popularité. La RTX 3060 représente actuellement 5,47% de la part de marché des GPU sur Steam, la RTX 2060 représente 6,10% et la GTX 1060 reste la reine avec 7,62% de part de marché.



Compte tenu de l'augmentation du prix des cartes de la génération actuelle, je pense que nous ne verrons pas un produit aussi attrayant que les cartes graphiques GeForce RTX 2060 ou GeForce GTX 1660 de NVIDIA avant un certain temps. Nous pourrions nous tromper & l'équipe verte pourrait nous surprendre mais jusqu'à présent, il n'y a que deux cartes de la série RTX 40 qui nous ont montré un avenir pas si brillant en ce qui concerne les prix des GPU.



