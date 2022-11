EK lance les blocs d'eau à couverture complète Intel Arc A750 et A770.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, présente la solution ultime de refroidissement par eau pour les cartes graphiques Intel Arc A750 et A770. Ces nouveaux GPU Intel sont équipés d'un bloc d'eau Vector² de qualité supérieure avec une plaque arrière passive. Les EK-Quantum Vector² ARC A750/A770 sont des solutions de refroidissement liquide monobloc composées d'un bloc d'eau de la série Vector² et d'une plaque arrière en aluminium anodisé noir. Son esthétique est dominée par des lignes droites minimalistes et la plaque arrière qui contourne le GPU pour recouvrir complètement le PCB.







Le moteur de refroidissement Vector² combine la plaque à jet avec un insert en plexi usiné en 3D pour améliorer la distribution du flux et les performances thermiques. Ce moteur de refroidissement est basé sur une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avérée être une solution supérieure pour les blocs d'eau des GPU. Il se caractérise par une faible restriction du flux hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. EK a pris grand soin d'obtenir un domaine d'écoulement symétrique en utilisant un pont interne vers les composants secondaires. Ce fut fait pour assurer le refroidissement des composants secondaires sans sacrifier la distribution du flux sur le noyau du GPU.







Tous les blocs d'eau pour GPU Vector² utilisent une plaque de refroidissement en cuivre de 11 mm d'épaisseur avec une borne en acétal directement fixée et une conception supérieure robuste à joint torique unique. Cette construction simple offre une grande confiance lors de la personnalisation et de la maintenance. Le bloc d'eau Arc comprend une plaque arrière en aluminium anodisé noir et une base usinée par CNC en cuivre électrolytique nickelé. L'éclairage LED D-RGB est déployé sur le bord le plus long du bloc d'eau pour une uniformité et une luminosité améliorées. Le circuit imprimé et les diodes sont dissimulés à l'intérieur d'une extrusion d'aluminium propre.







Des couvercles magnétiques tactiles sont utilisés pour dissimuler les vis des bornes, ce qui permet la rotation du badge lorsque le GPU est inversé à l'intérieur du boîtier. Ces blocs d'eau pour GPU ont une découpe spécifique qui permet d'utiliser l'outil multi-usage inclus pour découpler la sécurité PCIe sur la carte mère et débrancher facilement le GPU. Le même outil peut également être utilisé pour détacher plus facilement le câble d'alimentation et serrer les standoffs.



EK-Quantum Vector² Plaque arrière



Chaque bloc d'eau Vector² est livré avec une plaque arrière anodisée noire et usinée par CNC. Des vis de montage captives nickelées sont incluses pour remplacer les vis noires d'origine. La plaque arrière a un nouveau profil en forme de L qui entre en contact avec la base du bloc d'eau et entoure l'ensemble du GPU tout en augmentant la surface de refroidissement. Cette connexion entre la plaque arrière et le bloc d'eau améliore encore plus les performances en augmentant l'efficacité du transfert de chaleur.



Les vis captives de la plaque arrière simplifient l'installation, garantissant que la longueur correcte est toujours utilisée à l'endroit requis pour éviter les erreurs d'utilisation et les hésitations.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau EK-Quantum Vector² ARC A750/A770 sont disponibles en pré-commande sur la boutique en ligne EK. La livraison de ce produit est prévue pour la mi-décembre 2022.



Prix : 239.90 euros. Pour plus d'informations et pour acheter, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP