TP-LINK nous propose un nouveau switch : Le DMS-106XT.



Avec le switch D-Link DMS-106XT vous profitez d'une liaison montante 10 Gigabit ultrarapide, de cinq ports 2.5 Gigabit, du mode Turbo pour la priorisation QoS basée sur les ports et de l'éclairage LED multicolore, ce qui vous permet d'éliminer les goulots d'étranglement du réseau.















Profitez d’un câble Ethernet 10 Gigabit fiable



Mode turbo



Très faible latence et priorisation de la qualité de service basée sur les ports pour des jeux en ligne et un streaming 4K sans interruption.



Fonctionnement silencieux



Conception sans ventilateur pour un environnement de travail silencieux qui améliore la fiabilité.



Connectivité rapide multigigabit



La liaison montante 10 Gigabit fournit une connexion à large bande passante à votre cœur de réseau ou à votre périphérique de stockage en réseau (NAS), ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux ressources réseau et de transférer des fichiers multimédias volumineux à des vitesses vertigineuses. Il est équipé de 5 ports 2,5 Gigabit pour un débit et des performances maximum. Idéal pour profiter des appareils Wi-Fi 6 sans restriction, des ordinateurs de jeu et des postes de travail haut de gamme.



Boostez les performances du réseau avec le mode Turbo



Appuyez simplement sur le bouton Mode Turbo lorsque vous êtes prêt pour une priorisation QoS basée sur le port pour une très faible latence pendant les opérations critiques. Faites l’expérience de transferts de fichiers multimédias volumineux et d’appels vidéo de haute qualité fonctionnant à des vitesses réseau maximales à chaque fois.



Conçu pour les réseaux domestiques et professionnels avancés



Avec 1 port 10 G et 5 ports 2,5 G, le switch est suffisamment rapide et polyvalent pour gérer facilement de grands transferts de fichiers multimédias vers et depuis un serveur de stockage, et il libère votre routeur Wi-Fi 6 et vos communications AP de toute restriction. De plus, le boîtier en aluminium bronze haut de gamme est conçu sans ventilateur pour une fiabilité accrue, un fonctionnement silencieux et une faible consommation d’énergie.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible. Le prix est de : 256.90 euros.



TP-LINK