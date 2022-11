Caractéristiques, performances, prix et disponibilité des processeurs 3DV-Cache pour ordinateurs de bureau AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4'.



Les processeurs AMD Ryzen 7000 sont les premiers à présenter l'architecture Zen 4 et les prochaines puces Ryzen 7000X3D seront les premières à présenter le V-Cache 3D couplé à la même architecture Zen 4. La gamme de CPU devrait être présentée au début de 2023 et nous allons parler de ce que vous pouvez attendre en termes de spécifications, de performances et de prix.



Processeurs AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4' : L'architecture Zen 4 et la plateforme AM5 s'enrichissent du cache V 3D







Au début de l'année, AMD a présenté le Ryzen 7 5800X3D, un processeur conçu pour offrir le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures performances aux joueurs en exploitant la technologie 3D V-Cache qui permet à AMD d'empiler de grands pools de cache sur les chiplets Zen, augmentant ainsi les performances dans les jeux et les applications qui manquent de bande passante. Les avantages ont été évidents dès le début, les critiques montrant une augmentation considérable des performances de jeu qui égalait et même dépassait le CPU le plus rapide d'Intel, le Core i9-12900K, à l'époque. Avec les composants Ryzen 7000X3D, AMD prévoit de répéter cet exploit et de donner aux joueurs un autre coup de pouce qui pourrait potentiellement faire de l'AM5 la plateforme la plus rapide pour jouer.



Caractéristiques attendues des processeurs de bureau AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4' 3D V-Cache :



- Optimisation mineure sur le nœud de processus 5 nm de TSMC,

- Jusqu'à 64 Mo de cache empilé par CCD (96 Mo L3 par CCD),

- Augmentation des performances de jeu (moyenne et minutes),

- Compatible avec les plates-formes AM5.



Nous connaissons déjà certaines rumeurs et quelques informations officielles d'AMD concernant les CPU Ryzen 7000X3D.



Spécifications du processeur 3D V-Cache AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4'







Le premier processeur 3D V-Cache d'AMD n'existait qu'en une seule version, le Ryzen 7 5800X3D. Avec le Ryzen 7000X3D, AMD a l'intention d'offrir plus qu'une seule UGS. Les rumeurs actuelles font état d'une variante à 8 et 6 cœurs, mais il y a une place ouverte pour des variantes à 16 et 12 cœurs également. Nous ne pouvons pas dire avec certitude combien de variantes seront mises sur le marché, mais dans le cas où nous voyons une gamme complète 3D V-Cache avec quatre SKUs de 16, 12, 8 et 6 cœurs, alors la gamme ressemblerait à quelque chose comme ci-dessous :



- Ryzen 9 7950X3D 16-Core (2-CCD),

- Ryzen 9 7900X3D 12-Core (2-CCD),

- Ryzen 7 7800X3D 8-Core (1-CCD),

- Ryzen 5 7600X3D 6-Core (1-CCD).



L'autre chose dont il faut parler est la quantité de 3D V-Cache que nous pourrions voir sur chaque variante. La première puce 3D V-Cache présentait 64 Mo de cache empilé sur un seul CCD. Si AMD garde exactement le même nombre de cache, nous aurions jusqu'à 96 Mo de cache L3 sur le CCD simple et 192 Mo de cache L3 sur les SKUs à double CCD. AMD peut proposer des quantités de cache empilées plus importantes sur ses puces les plus récentes, mais nous ne pouvons pas le confirmer pour le moment.



Un autre élément important dont il faut parler est la prise en charge de l'overclocking. La première génération de processeurs 3D V-Cache ne disposait d'aucune option de réglage et les options de tension étaient verrouillées (uniquement pour être ouvertes par certains fournisseurs de cartes mères utilisant des BIOS BETA/non publics). Cependant, Robert Hallock d'AMD (ex-chef du marketing technique) a confirmé que si l'overclocking était désactivé pour la première puce, AMD pourrait avoir des générations futures de CPU 3D V-Cache qui pourraient supporter l'overclocking comme n'importe quel autre CPU.



La fréquence est importante, la fréquence est importante mais chaque processeur, chaque jeu est toujours une série de compromis, d'atténuations de goulots d'étranglement et dans notre architecture, lorsque vous êtes dans la fourchette de quatre et demi à cinq GIgahertz, quatre ou cinq est suffisant lorsque vous mettez une tonne de mémoire en plus, vous savez que vous n'êtes plus limité par la fréquence, vous ne renoncez à rien pour cibler cette fréquence, ses limiteurs de performance ou ses accélérateurs de performance se déplacent vers le haut, vers d'autres parties de l'architecture, ce qui nous permet de réduire un peu la fréquence, d'atténuer les effets thermiques, de faciliter le refroidissement et d'ajouter un gros bloc de cache supplémentaire, ce qui représente une plus grande densité de transistors et une plus grande densité thermique, c'est un compromis qui a été très facile à faire.



Robert Hallock (responsable du marketing technique d'AMD) via PCWorld



Un autre compromis, outre l'overclocking, était les vitesses d'horloge légèrement réduites et cela peut encore être une chose sur les CPU AMD Ryzen 7000X3D étant donné que l'avantage de performance qui vient du cache compense les pertes qui se produisent en raison des horloges réduites.



Feuille de route du processeur Zen/APU d'AMD :







Performances du processeur V-Cache 3D AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4'



AMD commercialise actuellement ses processeurs Ryzen 7000 contre les processeurs Raptor Lake de la 13e génération de manière confortable, bien que la concurrence ait tendance à offrir des performances légèrement supérieures et un meilleur rapport qualité-prix pour le moment.







L'AMD Ryzen 7 5800X3D a apporté jusqu'à 40% et une moyenne de 15% d'augmentation des performances à travers une variété de jeux par rapport aux parties non 3D et si AMD fait une optimisation du cache empilé 3D et le fait fonctionner légèrement plus haut que le cache existant, alors nous pouvons voir une augmentation des performances similaires. Si les performances sont similaires ou légèrement supérieures, les puces X3D auraient une bonne longueur d'avance sur la gamme Intel 13e génération. Mais sans benchmarks, nous ne pouvons pas encore vérifier les performances annoncées, il est donc préférable d'attendre un peu pour plus d'informations.



AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4' 3D V-Cache CPU Prix & Disponibilité







Le prix sera l'aspect le plus important des processeurs AMD Ryzen 7000X3D 'Zen 4'. Le prix du Ryzen 7 5800X3D était le même que celui du Ryzen 7 5800X, mais plus d'un an après. À ce moment-là, le Ryzen 7 5800X avait déjà été réduit à 329 $ - 349 $ US. La différence de prix était donc d'environ 100 $ US, soit une augmentation de 25 à 30 %.



Le prochain AM5 AMD Ryzen 7000X3D 3D V-Cache CPUs peut finir autour de 50 $ à 100 $ US plus élevé que la partie Non-3D.



Nous pouvons nous attendre aux prix suivants pour les parties 3D V-Cache :



- Ryzen 9 7950X3D - 799 $ US (+$100 US),

- Ryzen 9 7900X3D - 649 $ US (+100 $ US),

- Ryzen 7 7800X3D - 449 $ US (+50 $ US),

- Ryzen 5 7600X3D - 349 $US (+50 $US).



Il s'agit là de prix préliminaires et, une fois encore, aucun SKU n'a été confirmé, mais c'est ce à quoi nous pensons que la structure des prix pourrait ressembler. Quant au lancement, nous avons réussi à mettre la main sur une feuille de route interne qui confirme plus ou moins qu'AMD dévoilera ses pièces Zen 4 3D V-Cache au CES 2023. Les processeurs seront positionnés comme les puces de jeu les plus rapides du marché et prendront la couronne des performances de jeu des CPU Raptor Lake 13e génération d'Intel.



