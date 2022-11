COUGAR nous propose un nouvean ventirad CPU : Le FORZA 135 Dual-Tower.



L'année dernière, COUGAR a présenté les refroidisseurs de CPU FORZA 50 et FORZA 85 équipés du ventilateur haute performance COUGAR MHP120. Aujourd'hui, COUGAR présente un modèle plus haut de gamme avec un design de dissipateur à double tour et deux ventilateurs COUGAR MHP - le COUGAR FORZA 135.











Le FORZA 135 utilise un ventilateur MHP140-A de 140 mm en son centre et un ventilateur COUGAR MHP120 de 120 mm. Le refroidisseur et les ventilateurs ont un poids total de 1391 grammes, ce qui fait concurrence au refroidisseur Noctua NH-D15 qui pèse 1320 grammes. Le FORZA 135 est plus lourd et possède plus de caloducs avec ses sept caloducs de 6 mm de diamètre. Le FORZA 135 prend en charge les dernières sockets AMD et Intel, y compris l'Intel LGA 1700 pour les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération.



Dimensions







Compatibilité



- Intel Socket : LGA 115X/1366/1200/1700/2011/2066 (CPU Core i3/i5/i7/i9).

- AMD : AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 CPU.



Caractéristiques du dissipateur



- Matériau de la base : Base en cuivre avec placage en nickel,

- Diamètre du caloduc : 6 mm,

- Nombre de caloducs : 7 unités,

- Finition du caloduc : Cuivre nickelé,

- Fabrication artisanale : Refusion,

- Dimensions (LxPxH) : 128 x 140 x 160mm,

- Poids sans ventilateur : 1041 g,

- Poids avec ventilateur : 1391 g.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le refroidisseur d'UC à double tour FORZA 135, veuillez consulter le site Web de COUGAR : Cliquez ICI.



VORTEZ