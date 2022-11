GAINWARD nous propose une nouvelle carte graphqiue : La RTX 3060 PEGASUS 8GB GDDR6.



Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 de GAINWARD, la RTX3060 PEGASUS 8GB GDDR6 128bit 3-DP HDMI a été annoncé.



















Malgré sa conception d'occupation à 2 fentes, il dispose d'un refroidisseur VGA à ventilateur unique. Il est équipé d'une fonction "ZERO RPM FAN" qui éteint le ventilateur de refroidissement lorsque la température du GPU tombe en dessous de 60 degrés Celsius. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire "EXPERTOOL 2" GAINWARD.



Le GPU est une version de mémoire vidéo GDDR6 de 8 Go qui comble l'écart de performance entre le GeForce RTX 3060 et le GeForce RTX 3050, et la largeur du bus mémoire est de 128 bits. L'horloge d'accélération est réglée à 1 777 MHz, l'horloge de la mémoire est réglée à 7 500 MHz (15 Gbps), et le terminal de sortie prend en charge DisplayPort 1.4ax3 et HDMI 2.1x1. 8pinx1 est le connecteur d'alimentation auxiliaire. Les dimensions extérieures sont de 170 mm de long, 125 mm de large et 38 mm d'épaisseur.



Disponibilité et Prix



La vente débutera le 2 décembre 2022. Le prix de marché prévu, taxes comprises, est de 399 euros.



