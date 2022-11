ECS lance la carte mère LEET Z790H7-A et le PC de jeu LEET B660 Barebone.



ECS Industrial Computer Co., Ltd, également connu sous le nom d'ECS IPC, est la filiale du grand fabricant de cartes mères et d'ordinateurs Elitegroup Computer Systems (ECS). ECS IPC s'est associé à Intel pour annoncer une nouvelle génération de la série Z790 Intel Raptor Lake pour la carte mère LEET Z790H7-A et l'autre produit du dernier PC de jeu LEET B660 pour satisfaire l'expérience de jeu passionnée des joueurs et améliorer l'âme passionnée du jeu.







La carte mère Z790H7-A offre d'excellentes performances aux joueurs et aux professionnels. Elle est compatible avec les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération (Raptor Lake-S et Alder Lake-S) et prend en charge Windows 11 64 bits. Avec le chipset Intel Z790 comme soutien solide pour le développement, le chipset Z790 a encore amélioré la fonction d'overclocking, qui peut prendre en charge les exigences de performance de l'overclocking en un clic, et le chipset Z790 prend également en charge les performances puissantes de la mémoire DDR5 et du transfert PCIe 5. La mémoire DDR5 offre une bande passante 50 % supérieure à celle de la mémoire DDR4 et le PCIe 5.0 augmente le débit de données de 16GT/s à 32GT/s, ce qui est deux fois plus rapide que le PCIe 4.0.







Le Z790H7-A est équipé de 4 emplacements SSD M.2, et l'interface PCIE Gen4 peut mettre à niveau les périphériques de stockage plus rapidement pour créer des performances agiles et de qualité. Il est doté de l'USB 3.2 Gen 2x2 20 Gbps Type-C pour prendre en charge l'utilisation de périphériques de stockage externes. Pour garantir une expérience parfaite aux joueurs, la carte mère Z790H7-A est dotée d'un bloc d'alimentation numérique à 18 phases pour assurer un environnement de jeu stable. En ce qui concerne la prise en charge d'Internet, elle est équipée d'un réseau local Intel 2.5G et prend en charge la technologie sans fil M.2 2230 802.11ax.







Le design comme vous le souhaitez



La carte mère Z790H7-A adopte une mise à jour du BIOS en un clic, ce qui résout le problème de mise à jour du BIOS compliqué et encombrant pour les joueurs. La carte mère Z790H7-A est spécialement conçue avec des diodes électroluminescentes réglables et personnalisées, et la puce audio ALC1220 à 8 canaux à haute efficacité, conçue avec des condensateurs japonais durables, pour produire d'excellents effets sonores.



Illuminez votre âme de joueur



Le PC de jeu barebones LEET B660 prend en charge les processeurs Core i3, i5, i7 et i9 jusqu'à la 12e génération d'Intel, et présente une nouvelle architecture hybride pour améliorer les performances globales. Le LEET B660 peut être équipé de deux cartes graphiques telles que la NVIDIA GeForce GTX ou l'AMD Radeon RX6650 XT pour améliorer l'environnement de jeu. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 / 3060 Ti de 8 Go GDDR6 avec NVIDIA Ampere offre une performance parfaite. L'autre option, l'AMD Radeon RX 6650 XT de 8 Go GDDR6 basée sur l'AMD RDNA2 et offrant des visuels époustouflants, peut fournir des performances incroyables, et des visuels à couper le souffle pour permettre aux joueurs de vaincre le jeu en 1080p.



Le design optimisé



Le LEET B660 est équipé de fenêtres latérales transparentes, d'élégants panneaux latéraux en verre trempé, qui peuvent être facilement ouverts sans outils, simplement en appuyant sur le bouton de la poignée. Afin de créer un excellent environnement de refroidissement, le LEET B660 dispose d'un espace de circulation d'air suffisant et obtient un effet de refroidissement maximal grâce à des prises d'air de grande surface. Le PC lui-même est conçu avec un emplacement pour disque dur 3,5"/2,5", qui peut prendre en charge jusqu'à trois disques durs 2,5" ou un disque dur 3,5", permettant aux joueurs de mettre à niveau leur stockage. La conception exclusive de l'application d'éclairage ARGB du LEET B660 dispose de quatre modes d'éclairage : statique, respiration, cycle de couleurs, et éteint lorsque le système est en marche, ce qui permet de changer librement la couleur et d'optimiser l'expérience de jeu globale.



TECHPOWERUP