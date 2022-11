ATTENTION à certaines guirlandes de Noël importées !

La période des achats des cadeaux et des guirlandes de Noël est arrivée, avec parfois son lot de surprises. Mon épouse ayant acheté quelques guirlandes pour décorer l'intérieur, me signale qu'une boite renfermant les plies chauffe au bout d'à peine quelques minutes. Je regarde, j'ouvre le boitier contenant l'électronique et les piles, et je me rends effectivement compte qu'une pile chauffe tellement qu'elle fait fondre son plastique qui l'entoure et la chaleur dégagée fait également chauffer la languette sensée conduire le courant, qui commence également à faire fondre une partie du plastique qui la retient. Cette dernière me semble d'ailleurs même de travers et pas tout à fait dans son logement. Après avoir écarté la pile, qui était tellement chaude qu'il était presque impossible de la garder en main, je regarde et j'essaie de comprendre. En fait, le service contrôle qualité à la sortie de l'usine n'a certainement pas fait correctement son travail. Mon épouse ayant acheté deux de ces modèles, j'ai pu comparer les deux montages, et un court-circuit était effectif dans un des deux modules. J'ai rectifié le problème, et depuis tout fonctionne maintenant parfaitement. Mais voilà, ce n'est logiquement pas à l'utilisateur final de se rendre compte de ce genre de problème et même de rectifier !

C'est très dangereux, la pile aurait pu exploser, vu qu'elle était en court-circuit, et sans aucune surveillance cela aurait pu aboutir à une situation catastrophique ! Alors, s'il vous plaît, si vous deviez acheter de tels produits, vérifiez le fonctionnement dans les premières minutes, et si vous remarquez un échauffement anormal, retirez tout de suite les piles et ramenez l'article dans le magasin où vous l'avez acheté ! Voici un des deux appareils, et l'état de la pile après sa chauffe ! : Et enfin l'endroit du court-circuit initial : Pour terminer les références de l'appareil (mais il est possible de retrouver ce genre de problème sur bien d'autres marques et références !) :