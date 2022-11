Half-Life Alyx : Levitation Mod développe la campagne originale de Valve.



Le très attendu mod Half-Life Alyx : Levitation est enfin disponible en téléchargement sur Steam. Les crédits vont à l'animateur Corey Laddo de Source Filmmaker et au concepteur de niveaux et artiste Shawn Snelling, qui ont passé des années à travailler sur cette extension gratuite du jeu original.







Alyx retourne à City-17 après avoir rencontré le G-MAN et fait à nouveau équipe avec Russell.



Pendant son absence, un mystérieux bâtiment en lévitation apparaît dans la région du Secteur X de City-17. Deux membres clés de la résistance, Barry et Maya, décident de s'infiltrer et d'enquêter sur le Secteur X - jusqu'à ce que leur signal devienne silencieux...



Maintenant, Alyx doit sauver ses amis et peut-être même toute la résistance.



LEVITATION est une campagne communautaire présentant :



- Une nouvelle histoire (d'une durée de 3 à 4 heures),

- Nouvelles lignes vocales,

- Nouvelles animations de personnages,

- Huit niveaux difficiles.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Half-Life Alyx a été lancé en tant qu'exclusivité Steam VR le 23 mars 2020, et est inclus dans tous les achats de l'indice Valve. Le jeu a été largement salué par la critique (sa note moyenne sur Metacritic est de 93) et a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur jeu VR/AR aux Game Awards 2020. Si vous êtes à la recherche d'un autre mod semblable à une extension, vous pouvez consulter Incursion, bien que celui-ci soit une expérience de jeu basée sur les vagues plutôt qu'une expérience narrative comme Half-Life Alyx : Levitation.



Des rumeurs font état d'une suite portant le nom de code Citadel et d'un portage d'Alyx sur le PlayStation VR 2, mais il est difficile d'en évaluer la véracité pour l'instant.



WCCFTECH