TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau PC portable : Le Corsair Voyager a1600 Gaming Laptop.







Corsair est l'une de ces sociétés que tout le monde connaît. En tant que l'une des premières entreprises de PC axées sur les passionnés de la planète, Corsair a une réputation sans pareil. Ce qui a commencé il y a si longtemps avec des barrettes de mémoire et des disques SSD est devenu quelque chose de vraiment impressionnant à voir ; des souris, des claviers, des refroidisseurs de CPU et des ventilateurs, et toutes sortes d'autres accessoires pour PC font maintenant partie de la gamme Corsair, qui comprend également plusieurs marques sœurs comme Origin et Elgato. Je ne pense vraiment pas qu'une autre marque puisse égaler ce que Corsair propose, et j'en ai la preuve aujourd'hui. En effet, Corsair fabrique désormais des ordinateurs portables, et je vous présente aujourd'hui le premier projet d'ordinateur portable de Corsair, le Voyager a1600.







Le Corsair Voyager a1600 est un ordinateur portable fin et léger qui a quelques atouts dans sa manche, comme l'écran 16:10 2560x1600 240 Hz fixé en haut. Conçu pour les joueurs et les créateurs de contenu, le Corsair Voyager a1600 intègre les technologies AMD Advantage qui permettent au Voyager a1600 d'offrir de véritables performances de jeu. Voici ce que dit Corsair :



"Doté d'un écran central personnalisable, d'une barre macro S-key mappable, d'un bouton d'alimentation à sécurité biométrique et de commutateurs de touches de jeu mécaniques Cherry MX avec la technologie LED CORSAIR CAPPELLIX, le Voyager est votre centre de commande pour tout ce qui concerne le jeu, le streaming et au-delà."



Je pense personnellement que nous avons besoin de plus d'appareils axés à la fois sur le jeu et la création de contenu, alors immédiatement le Corsair Voyager A1600 a attiré mon attention. Tirant parti de la technologie d'Elgato, les dix touches S du Corsair Voyager A1600 sont faciles d'accès et vous permettent de changer de scène, de lancer des programmes ou de faire tout ce que vous pouvez trouver dans la boutique d'actions d'Elgato par simple glisser-déposer.



Il y a une webcam FHD 1080p et un quadruple réseau de microphones, avec annulation du bruit ambiant. Nous avons l'intégration Corsair Slipstream Wireless, WiFi 6E, et Bluetooth 5.2. Pour prouver que le Voyager est fait pour les créateurs, il dispose également d'un emplacement SD de taille normale qui vous permet de transférer facilement les données de votre appareil photo haut de gamme pour les éditer. Combinant le dernier processeur 8-core AMD Ryzen 6000-series, la carte graphique AMD Radeon RX 6000-series avec commutateur MUX intégré, et les technologies exclusives AMD Smart, le Voyager a1600 combine tous ces éléments pour un ordinateur portable impressionnant de puissance qui tire parti de ce qu'AMD a de mieux à offrir.



Spécifications complètes ci-dessous :







