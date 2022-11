Processeurs pour ordinateurs de bureau Intel 13e génération Non-K et Core i9-13900KS mis en vente en ligne.







Les processeurs non-K de 13e génération d'Intel et le fleuron, le Core i9-13900KS, ont été répertoriés par le détaillant canadien PC-Canada, avec des prix préliminaires.







La gamme complète des processeurs Core i9-13900KS non-K et phares de la 13e génération d'Intel est listée par un détaillant canadien avec des prix préliminaires







Le détaillant a listé un total de 10 processeurs, bien que la gamme comprenne beaucoup plus de SKU. Il y a deux Core i3 SKUs, trois Core i5 SKUs, deux Core i7 SKUs et trois Core i9 SKUs. Les processeurs sont répertoriés dans les variantes standard et "F", tandis que la seule partie "KS" est le fleuron Core i9-13900KS, dont le lancement a été confirmé au début de l'année prochaine en quantités limitées. Notez qu'il s'agit de prix préliminaires qui devraient être proches des prix de détail définitifs.



Le même détaillant a listé l'Intel Core i9-13900K, la puce la plus rapide actuellement, pour un prix de 794,99 $ CAD qui se convertit en 593 $ US. Ce prix est légèrement inférieur au PCR officiel de 599 $ US. Si nous utilisons ce prix à titre de comparaison, l'Intel Core i9-13900KS est 34 % plus cher. Nous nous attendons à ce que le prix final se situe dans la fourchette de 800 $ US, car le prix du Core i9-12900KS se situait également entre 813 $ et 823 $ US lors de son lancement.



Prix préliminaires des processeurs Intel 13e génération Non-K et Core i9-13900KS (PC-Canada) :







Le Core i9-13900KS d'Intel sera le produit phare de 2023 avec 24 cœurs, 32 threads et une fréquence d'accélération allant jusqu'à 6 GHz. Cette puce a été listée pour 975,99 dollars canadiens, soit 725 dollars américains. Il est suivi par le Core i9-13900 et le Core i9-13900F dont le prix est respectivement de 822,99 $ CAD (615 $ US) et 784,99 $ CAD (585 $ US). Plus loin, nous avons les Core i7-13700 et Core i7-13700F qui sont listés pour 558,99 $ CAD (415 $ US) et 521,99 $ CAD (390 $ US).



Pour la gamme de processeurs Intel Core i5 Non-K, nous avons trois puces de 13e génération qui sont listées et celles-ci comprennent le Core i5-13500 pour 345,99 $ CAD (258 $ US), le Core i5-13400 pour 330,99 $ CAD (245 $ US), et le Core i5-13400F pour 292,99 $ CAD (218 $ US). Enfin, nous avons les UGS Core i3 qui comprennent le Core i3-13100 pour 206,99 $ CAD (155 $ US) et le Core i3-13100F pour 169,99 $ CAD (125 $ US).



Voici les spécifications complètes de la gamme complète de processeurs de bureau de 13e génération d'Intel :











Les processeurs non-K de la 13e génération d'Intel seront lancés le 3 janvier, en même temps que les dernières cartes mères grand public B760, pour en savoir plus, cliquez ici.



WCCFTECHTWITTER (Momomo_US)