ASROCK nous propose une nouvelle carte graphique : La Intel Arc A770 Phantom Gaming D 8GB OC.



La carte graphique Arc A770 équipée du modèle OC Intel Arc A770 Phantom Gaming D 8GB OC d'ASRock sera mise en vente pour la première fois. La vente débutera le 25 novembre 2022.



















La Phantom Gaming 3X est doté d'un refroidisseur unique à trois ventilateurs avec une énorme plaque de base en cuivre et des ailettes en aluminium haute densité. En outre, la "Nano Thermal Paste" pour le contact avec le cœur du GPU et la "Premium Thermal Pad" pour le circuit d'alimentation renforcent les performances de refroidissement. Les principales spécifications comprennent 512 moteurs XMX, une fréquence GPU de 2 200 MHz, une vitesse de mémoire de 16 Gbps, une largeur de bus mémoire de 256 bits et une mémoire visuelle GDDR6 de 8 Go. DisplayPort 2.0 x 3, HDMI 2.1 x 1 sont les interfaces de sortie.



PCI Express 4.0 (x16) est l'interface de bus, et le connecteur d'alimentation auxiliaire est à 8 broches x 2. Les mesures externes sont 305mm de long, 131mm de large, 56mm d'épaisseur, et pèsent 1 146g.



THE GURU3D