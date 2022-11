ASUS lance quatre PC 2 tout-en-un de 23,8 pouces avec un design à cadre étroit.



Il y a deux séries de PC tout-en-un de 23,8 pouces avec un design à cadre étroit, ASUS A3402WBAK et ASUS ZenAiO 24 M5401WYAK", soit quatre modèles au total.



Tous deux utilisent un panneau Full HD avec un grand angle de vision et une large gamme de couleurs, avec un angle de vision de 178 ° et un spectre de couleurs de sRGB 100%, et tous deux prennent en charge la technologie exclusive "ASUS Splendid" d'ASUS. Les photos, les jeux et les vidéos, par exemple, peuvent être affichés dans des couleurs qui sont à la fois appropriées au contenu et fidèles aux couleurs primaires.



















L'ASUS A3402WBAK : Est une configuration Intel UHD Graphics avec un processeur Core i3-1215U. La mémoire est de 8 Go DDR4-3200, le stockage est de 512 Go SSD (connexion PCI Express 3.0 x 2), la caméra web a 920 000 pixels, le réseau est LAN gigabit, LAN sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, et Bluetooth est 5.1.



L'interface se compose d'une entrée HDMI x 1, d'une sortie HDMI x 1, d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1, d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3, d'un lecteur de cartes compatible SDXC, d'une prise combinée microphone/écouteurs, etc. Les dimensions extérieures sont de 539 mm de large, 165 mm de profondeur et 423 mm de hauteur, et il pèse environ 5,4 kg. Le système d'exploitation est Windows 11 Home, et il y a deux modèles disponibles : "A3402WBAK-I31215LUO" avec Microsoft Office Home and Business 2021 et "A3402WBAK-I31215LU".



L'ASUS ZenAiO 24 M5401WYAK" : Est une configuration AMD Radeon Graphics avec Ryzen 7 5825U sur le CPU. La mémoire DDR4-3200 est de 16 Go, le stockage est de 512 Go SSD (connexion PCI Express 3.0 x 2) et de 1 To HDD, la caméra web est de 920 000 pixels, le réseau est LAN gigabit, et le sans fil est IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax. Il est doté d'un support LAN et Bluetooth 5.1.



Entrée HDMI x 1, sortie HDMI x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3, USB 2.0 x 2, etc. Les dimensions externes sont de 641 mm de largeur, 202 mm de profondeur et 453 mm de hauteur, et il pèse environ 7 kg. Le système d'exploitation est Windows 11 Home, et deux modèles sont disponibles : "M5401WYAK-WA031WS " avec Microsoft Office Home and Business 2021 et " M5401WYAK-WA009W ".



