Thermalright présente le refroidisseur de CPU Phantom Spirit 120 SE.



Thermalright a présenté aujourd'hui le Phantom Spirit 120 SE, un refroidisseur d'UC de type air haut de gamme. Ce refroidisseur est doté d'une conception à double empilement d'ailettes (type D). Sept caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur entrent indirectement en contact avec le processeur par l'intermédiaire d'une base en cuivre nickelé C1100 à finition miroir, en passant par deux empilements d'ailettes en aluminium. Deux ventilateurs de 120 mm sont inclus, qui peuvent être installés de manière à ce que l'un d'eux pousse l'air frais à travers le premier fin-stack, tandis que le second agit comme un convoyeur, et est situé entre les deux fin-stacks (disposition typique d'un refroidisseur de type D).























Chacun des deux ventilateurs TL-C12B V2 inclus prend en entrée PWM à 4 broches, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 500 RPM, poussant jusqu'à 66,17 CFM de flux d'air, à 1,53 mm H₂O de pression statique, et un bruit maximal de 25,6 dBA. Les ventilateurs sont dotés de roulements à fluide dynamique. Avec les ventilateurs installés, le Thermalright Phantom Spirit 120 SE mesure 130 mm x 125 mm x 154 mm (LxlxH), pour un poids de 1,03 kg. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA1700, AM5, AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP