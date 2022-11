TECHPOWERUP nous propose le test d'une carte mère : La MSI MEG X670E ACE.







Un certain temps s'est écoulé depuis le lancement de la nouvelle plateforme d'AMD et des processeurs Ryzen. Étant en concurrence féroce avec Intel, AMD apporte à cette nouvelle plateforme le support de PCIe Gen 5 et de DDR5. Le fait d'attendre un an de plus qu'Intel permet à AMD de bénéficier d'un produit plus mature et disponible pour le consommateur. La nouvelle série de processeurs Ryzen s'accompagne d'un certain nombre de changements qui risquent de perturber certains fans de longue date d'AMD et de bouleverser le marché. Le premier changement notable concerne le socket.



Tous les processeurs Ryzen de bureau précédents (séries 1000, 2000, 3000, 5000, moins Threadripper) utilisaient le socket AM4 PGA (Pin Grid Array). AMD a fait la transition vers le LGA (Land Grid Array) pour ce nouveau socket AM5 (LGA 1718). AMD a historiquement prouvé qu'il utilisait le même socket de CPU pour plusieurs générations, commençant un nouveau cycle avec la série Ryzen 7000 et au-delà. Pour les consommateurs, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de mise à niveau vers Zen 4 pour les plateformes basées sur AM4. Si vous voulez ces nouveaux processeurs, vous devez acheter une toute nouvelle carte mère. Le changement de plateforme nécessite également une nouvelle mémoire, puisque le socket AM5 utilise exclusivement la DDR5 pour sa mémoire système.



Ce nouveau socket AM5 offre une multitude d'options pour la connexion de périphériques à haut débit qui n'étaient pas disponibles auparavant pour les clients d'AMD. Comme mentionné ci-dessus, les CPU AMD Ryzen sur cette nouvelle plateforme prendront désormais en charge la mémoire DDR5, PCIe Gen 5.0 et M.2 Gen 5. Avec 24 voies PCIe Gen 5.0 disponibles à partir du CPU, les fabricants de cartes mères ont désormais la possibilité d'innover et de créer des produits destinés aux utilisateurs ayant des besoins en bande passante élevés. En plus des couloirs PCIe supplémentaires fournis par les processeurs, il existe quatre configurations de chipset différentes : B650, B650E, X670 et X670E. Le "E" est l'abréviation d'Extreme et toute carte mère portant ce titre bénéficie du support PCIe Gen 5.



Celles qui ne le seront pas renonceront au support PCIe Gen 5 en faveur de la norme actuelle PCIe Gen 4. En outre, la série B, comme les itérations AM4 précédentes, comporte moins de connexions pour l'USB, le M.2 et les voies PCIe, conçues pour être plus économiques. Le X670 et le X670E utilisent le même chipset, avec deux puces X670 enchaînées ensemble, partageant une liaison PCIe 4.0 x4 vers le CPU. Le X670E offrira le plus de voies à large bande passante, d'options de stockage et de connexions externes parmi les chipsets disponibles sur la plateforme AM5. Avec cela, assurez-vous de lire les revues de TechPowerUp sur les AMD Ryzen 7600X, 7700X, 7900X et 7950X, pour une couverture plus approfondie.







MSI a préparé plusieurs gammes de produits, de la MAG Pro B650 d'entrée de gamme à la carte phare MEG X670E Godlike. La convention de dénomination MEG sert de ligne haut de gamme pour les cartes mères AMD et Intel de MSI. Offrant généralement des performances accrues par rapport à la série MPG, ainsi que des caractéristiques premium supplémentaires, la gamme MEG comprend généralement trois modèles : Unify, Ace et Godlike. La MEG X670E ACE de MSI se situe au milieu de la famille MEG, et s'adresse aux consommateurs désireux d'obtenir le meilleur de la plate-forme, mais elle est dépassée par la carte mère phare MEG Godlike de MSI.



La MSI MEG X670E ACE dispose d'un VRM robuste conçu pour gérer tous les processeurs Ryzen actuels et futurs avec une configuration 22+2+1. Utilisant le chipset X670E, cette carte mère est conçue pour les passionnés de PC et les joueurs. La version E comprend une solution PCIe Gen 5 ready pour les futures cartes graphiques qui profiteront de la bande passante supplémentaire. De plus, le chipset X670 offre huit voies PCIe Gen 4 supplémentaires par rapport au chipset B650, ce qui permet à MSI de proposer davantage de connexions externes et internes dans diverses configurations. L'ACE dispose de la toute nouvelle technologie WiFi 6E ainsi que d'un LAN 10 Gb pour ceux qui ont besoin de transférer rapidement des données sur un réseau. En interne, six prises M.2 sont disponibles pour les grands projets créatifs ou les bibliothèques de jeux étendues. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près le MEG X670E ACE de MSI.



