Les GPU Kepler GeForce 700 et GeForce 600 de NVIDIA, vieux de dix ans, reçoivent un nouveau pilote pour corriger les vulnérabilités.



Les GPU Kepler de NVIDIA, vieux de dix ans, les séries GeForce 700 et 600, ont reçu leur première mise à jour de pilote pour corriger deux vulnérabilités critiques. Cette mise à jour critique permettra de supprimer définitivement les vulnérabilités qui permettent aux utilisateurs d'exploiter la possibilité de pousser du code malveillant sur les PC.







Les deux attaques malveillantes, CVE-2022-3602 et CVE-2022-3786, ont considérablement affecté la série de GPU vieille de dix ans.



L'architecture Kepler de NVIDIA, sortie en 2012, a introduit le NVIDIA GTX 680 qui a marqué un grand retour en forme dans le département de l'efficacité et des performances pour l'équipe verte. Dans une déclaration antérieure, NVIDIA a assuré aux utilisateurs des GPU de la série susmentionnée qu'elle continuerait à offrir un support jusqu'en 2024, date à laquelle l'architecture Kepler sera officiellement retirée. Le support du pilote GeForce Game Ready a pris fin en octobre 2021.



Les cartes graphiques NVIDIA GeForce 700/600 concernées, listées ci-dessous, sont compatibles avec Windows 7, 8, 8.1, 10 et 11 :



- GeForce GTX 690,

- GeForce GTX 680,

- GeForce GTX 670,

- GeForce GTX 660 Ti,

- GeForce GTX 660,

- GeForce GTX 650 Ti BOOST,

- GeForce GTX 650 Ti,

- GeForce GTX 650,

- GeForce GTX 645,

- GeForce GT 640,

- GeForce GT 635,

- GeForce GT 630,

- GeForce GTX 780 Ti,

- GeForce GTX 780,

- GeForce GTX 770,

- GeForce GTX 760,

- GeForce GTX 760 Ti (OEM),

- GeForce GT 740,

- GeForce GT 730,

- GeForce GT 720,

- GeForce GT 710,

- GeForce GTX Titan,

- GeForce GTX Titan Black,

- GeForce GTX Titan Z.



Au début du mois de novembre, il a été constaté que plusieurs plates-formes, dont Linux, étaient porteuses des deux exploits spécifiques. OpenSSL 3, la bibliothèque cryptographique axée sur l'utilisation connectée au réseau, était le point d'impact initial. Les vulnérabilités ont affecté les serveurs de messagerie et les protocoles VPN open-source, tels que OpenVPN. Les périphériques de produits réseau, les images de conteneurs et les systèmes embarqués utilisent OpenSSL.



Le Centre national de cybersécurité (branche néerlandaise), ou NCSC-NL, a dressé la liste des logiciels qui peuvent ou non être actuellement affectés par les récentes vulnérabilités. Dans l'enquête continue du groupe, quarante-six titres de logiciels sont concernés sur une liste de plus de cent produits affectés, la plupart se trouvant dans des paquets Linux ou des titres de logiciels de serveur. C'est une bonne chose que NVIDIA propose un correctif à cette vulnérabilité pour les utilisateurs qui utilisent encore les GPU Kepler dans leurs systèmes.







Supposons que les lecteurs s'inquiètent de la vulnérabilité de leur logiciel à une attaque ou qu'ils souhaitent voir la liste complète des applications faisant l'objet d'une enquête par le NCSC-NL. Dans ce cas, vous pouvez trouver la liste complète des logiciels OpenSSL sur la page GitHub du groupe. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vulnérabilité 2022 d'OpenSSL, vous pouvez consulter la page GitHub, qui explique la vulnérabilité et les liens vers d'autres sites contenant plus d'informations.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



WCCFTECH