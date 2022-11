La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 Go coûterait 1000 $ US en Chine.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 Go coûterait 1 000 Dollars en Chine.



La GeForce RTX 4070 Ti de NVIDIA sera lancée au CES 2023, mais la carte graphique pourrait se retrouver avec un prix élevé en Chine.







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (précédemment RTX 4080 12 GB) sera dévoilée au CES 2023 le 3 janvier et sera officiellement lancée le 5 janvier. La carte graphique est censée être vendue à un prix inférieur à 1000 $ US, mais les rapports de la revue technologique chinoise HSW semblent suggérer que les consommateurs chinois devront payer un prix très élevé de 7199 RMB ou 1000 $ US pour acquérir cette carte graphique.



Nous devons nous rappeler que la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti a remplacé la carte graphique GeForce RTX 4080 12 Go " non lancée " qui était un produit très controversé. Le prix de la carte graphique était de 899 $ US lorsqu'elle a été officiellement révélée et bien que la RTX 4070 Ti ne soit pas encore officielle, nous avons plusieurs fuites qui ont confirmé son existence et sera la carte qui remplacera la RTX 4080 12 Go. On pensait que, puisque la carte utilisait le nom de la série "70", son prix serait un peu plus bas, mais cela ne semble pas être le cas, du moins pour les acheteurs chinois.







Le prix de 1000 $ US pour une NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti est tout simplement une somme ridicule à payer et nous savons qu'il existe de nombreuses cartes graphiques RTX 3090 Ti, notamment sur le marché de l'occasion, dont le prix est inférieur à 1000 $ et qui offrent de meilleures performances et de la VRAM. On peut également trouver les nouvelles 3090 Ti pour moins de 1000 $ US. Dans ses benchmarks officiels, NVIDIA a montré que la RTX 4080 12 GB (aka RTX 4070 Ti) perdait face à la RTX 3090 Ti à moins que RT et DLSS 3 ne soient appliqués. Donc si RT et DLSS sont votre truc et que vous recherchez une meilleure efficacité énergétique, alors vous pouvez considérer la RTX 4070 Ti mais une fois encore, le prix n'a aucun sens.















Si NVIDIA commercialise la GeForce RTX 4070 Ti au prix de 899 $ US, elle aura le même effet que la RTX 4080 sur la RTX 4090. La RTX 4070 Ti donnera une bonne image à la RTX 4080, tout comme la RTX 4080 donne une bonne image à la RTX 4090. Il est encore trop tôt pour dire ce qui va se passer, mais AMD a prévu de sortir deux cartes de la série Radeon RX 7900 au prix de 899 $ et 999 $ US. Cela signifie que la RTX 4070 Ti sera en concurrence directe avec la variante phare Navi 31 en Chine et la variante réduite partout ailleurs (en termes de prix).



Ce qui a pu se passer, c'est que NVIDIA pourrait être confiant dans sa GeForce RTX 4070 Ti face à ses homologues Radeon. AMD n'a jusqu'à présent montré aucune comparaison de performance ou d'efficacité de ses cartes par rapport à la nouvelle concurrence RTX 40, bien que son concurrent direct, la RTX 4080, soit sorti depuis plus d'une semaine maintenant. Je dois également mentionner que les prix en Chine ont toujours été plus élevés car ils incluent la taxe régionale et c'est peut-être la raison pour laquelle la RTX 4070 Ti coûte 1000 $ US, mais cela suggère également que le prix de la RTX 4070 Ti est resté inchangé à 899 $ US.



AMD Radeon RX 7900 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Specs :







WCCFTECH