Le patch du pilote révèle que les APU de la gamme AMD Phoenix et Dragon sont équipés du GPU RDNA 3.



Un correctif de pilote découvert par Coelacanth-Dream laisse entendre que la gamme d'APU Phoenix & Dragon serait dotée du tout nouveau GPU RDNA 3.







Le correctif du noyau Linux par un développeur d'AMD fait allusion aux APU Dragon Range et Phoenix avec des iGPU RDNA 3 à bord



Un correctif pour le tout dernier noyau Linux a récemment été téléchargé sur la liste principale par Yifan Zhang, ingénieur chez AMD, montrant la prise en charge des GPU intégrés pour les derniers APU Dragon Range et Phoenix d'AMD, rapporte Coelacanth's Dream. Les deux nouveaux processeurs AMD avec iGPU devraient apparaître au CES 2023.



Les APU AMD Phoenix, qui constituent la série Ryzen 7040, sont destinés à être utilisés dans plusieurs ordinateurs portables de milieu de gamme. La consommation d'énergie se situe entre 35 et 45W sur la base de la toute nouvelle architecture Zen 4. Il est supposé que la nouvelle série d'APU Phoenix offrira l'architecture graphique RDNA 3, conformément au récent patch, mais nous attendons toujours la confirmation d'AMD. Coelacanth's Dream explique que la GC 11.0.4 (Dragon Range APU) dans l'actuelle IP_VERSION partage un chemin similaire à la GC 11.0.1 (AMD Phoenix) - cette dernière étant la même que le GPU GFX1103.







Les CPU de la gamme Dragon d'AMD s'intégreront dans la série Ryzen 7045, qui devrait être utilisée dans les ordinateurs portables haut de gamme pour les joueurs et les passionnés. Cette information apparaît dans le patch récemment mis en ligne, indiquant que la série APU supportera le GFX1103. L'APU de la gamme AMD Dragon prend également en charge la mémoire DDR5.



Ce qui est intéressant, c'est que l'on pensait que les APU de la gamme Dragon étaient dérivés de la gamme de PC de bureau Ryzen 7000, qui comporte Zen 4 et des cœurs RDNA 2, mais le fait d'avoir des cœurs RDNA 3, même s'il ne s'agit que de 2 CU, sera tout de même une amélioration majeure. Cela suggère également que le silicium Zen 4 utilisé par les puces de la gamme Dragon ne sera pas le même que celui utilisé pour les ordinateurs de bureau. Le premier CPU de la gamme Dragon d'AMD, le Ryzen 9 7845HX avec 12 cœurs Zen 4, a récemment fait l'objet d'une fuite.







Malheureusement, une grande partie de cette information ne peut être que spéculée en raison de la nature silencieuse des pratiques commerciales concernant les produits non commercialisés qui vont bientôt être lancés. AMD prévoyant de lancer les nouvelles cartes graphiques RDNA 3 de la série Radeon RX 7000 en décembre (13 décembre 2022) et les partenaires AIB d'AMD publiant leurs produits jusqu'à deux semaines après, le plus tôt que nous pourrons voir l'ensemble de la gamme Dragon et les APU Phoenix sera le CES de l'année prochaine.



CPU pour ordinateurs portables AMD Ryzen 7000 SKUs :







