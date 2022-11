GameSir lance la manette filaire G7 sous licence, conçue pour Xbox et PC, avec des façades interchangeables.



GameSir, l'un des principaux fournisseurs de périphériques de jeu innovants et de haute qualité, est heureux d'annoncer le lancement de sa manette filaire G7 sous licence officielle, conçue pour la Xbox. Conçue pour permettre aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu, la manette peut être rendue totalement unique grâce à ses façades faciles à peindre, ses nombreuses fonctionnalités et ses options de personnalisation infinies. En donnant aux joueurs l'avantage ultime sur la concurrence, elle change véritablement la donne pour les amateurs de Xbox.







Le contrôleur G7 offre une vitesse élevée et une latence d'entrée ultra-faible pour une expérience de jeu sans effort. Avec un taux de polling de 265 Hz, c'est une faible latence d'entrée inférieure à 0,004s qui permet à chaque mouvement d'être plus fluide et aux utilisateurs de dominer le champ de bataille. Le logiciel GameSir Nexus, entièrement personnalisable, permet de créer des profils de manette en mappant les boutons, en modifiant la diagonale du D-pad, en ajustant les zones du stick et de la gâchette, en configurant le niveau de vibration, etc. La possibilité de créer jusqu'à 3 profils est idéale pour ceux qui souhaitent avoir une expérience unique pour chaque jeu et permet de passer rapidement au mode Hair Trigger, parfait pour les FPS et les jeux d'action.







A la fois hyper-réaliste et hyper-réactif, le G7 regorge de fonctionnalités impressionnantes. Avec les gâchettes analogiques à effet Hall réglées avec précision par GameSir, le G7 offre une douceur et une précision constantes, réagissant au moindre mouvement de vos doigts grâce à la technologie pionnière à effet Hall, que vous ayez besoin d'un contrôle linéaire précis ou d'une réactivité ultime. Quatre moteurs de grondement créent également une sensation d'immersion lors du jeu : 2 moteurs dans les poignées fournissent une vibration forte et subtile tandis que les 2 moteurs derrière les gâchettes fournissent un retour de vibration au bout des doigts pour refléter chaque élément du jeu, qu'il s'agisse d'impacts, de rugissements de moteur ou de conduite sur des surfaces.







Les joysticks optimisés par algorithme, avec 0 fluctuation, 0 déviation et 0 erreur de circularité, offrent un contrôle parfait à 360°. Vous pouvez même facilement régler la zone morte 0 et basculer entre le mode par défaut et le mode exclusif "Raw" via le logiciel d'élite GameSir Nexus, pour obtenir un avantage compétitif ultime dans différents jeux. Les anneaux de glissement anti-friction assurent un contrôle ultra-lisse du stick.







Étonnamment, les boutons de la face, à la fois tactiles et amortis, ont une structure à 5 couches où des microcontacts permettent une action plus rapide avec une distance d'actionnement minimisée de seulement 0,6 mm, soit environ 40 % de moins qu'une manette à membrane normale, tout en étant étonnamment amortis et nets.



Conçue pour les joueurs professionnels, la G7 est dotée de deux boutons arrière supplémentaires qui permettent de mapper à la volée des actions précieuses en cours de jeu, même au milieu d'une partie. Ces boutons peuvent être programmés et utilisés instantanément sans logiciel (boutons mappables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/bouton de visualisation). Les poignées texturées de chaque pare-chocs et de la gâchette sont également antidérapantes afin de maintenir les doigts en place, même lors d'actions rapides, et d'assurer le confort lors de longues sessions de jeu.







Compatible avec la Xbox Series X|S, la Xbox One et Windows 10/11, le GameSir G7 offre une expérience de jeu ultime et fluide, avec moins de latence et aucune inquiétude liée à une batterie faible. Les joueurs peuvent brancher leur casque préféré sur la prise audio intégrée de 3,5 mm et contrôler rapidement le volume sans avoir besoin de logiciel. Ils peuvent également couper le micro d'une simple pression sur le bouton de coupure du micro.



La manette G7 n'offre pas seulement une expérience de jeu impressionnante, elle est également très esthétique. Elle est livrée avec deux façades à peindre interchangeables qui permettent aux utilisateurs de peindre et de personnaliser la manette sans avoir à la démonter. La personnalisation est facile et permet aux joueurs de s'exprimer non seulement à travers le jeu et les fonctionnalités mais aussi à travers le style.



Disponibilité et Prix



La GameSir G7 est disponible sur gamesir.hk, Amazon UK, Amazon USA, Amazon France, Amazon Allemagne, Amazon Espagne, Amazon Italie et AliExpress le vendredi noir pour : 59.99 euros, avec un mois de Xbox Game Pass Ultimate pour les nouveaux membres.



TECHPOWERUP