ENDORFY présente les nouveaux boîtiers Regnum 400 Air et Regnum 400 ARGB.



ENDORFY, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, d'alimentations, de boîtiers de PC et de produits de style de vie, annonce deux tout nouveaux boîtiers de PC Regnum 400 qui mettent l'accent sur un flux d'air élevé et une apparence propre. Le Regnum 400 Air vise un refroidissement ultime et est livré avec quatre ventilateurs de boîtier Stratus 120 PWM préinstallés, tandis que le Regnum 400 ARGB utilise quatre ventilateurs Stratus 120 PWM compatibles ARGB.



Avec cette nouvelle série, les utilisateurs peuvent construire des systèmes qui n'ont pas seulement l'air cool mais qui sont bien équipés pour refroidir le matériel le plus récent. Il est possible d'installer jusqu'à 8 ventilateurs dans le Regnum 400 Air et le Regnum 400 ARGB pour maximiser encore la capacité de refroidissement. Grâce au grand panneau latéral en verre trempé, les utilisateurs ont une excellente vue sur les composants et sur le cœur rétroéclairé du système dans le cas de la version Regnum 400 ARGB.











Avec la nouvelle série Regnum 400, les utilisateurs n'auront plus à se soucier de la surchauffe du système. Quatre ventilateurs Stratus 120 PWM préinstallés constituent la base d'un refroidissement solide. Trois des ventilateurs sont situés à l'avant et le quatrième à l'arrière du châssis. Cela permet d'obtenir un flux régulier inaudible ou un flux d'air plus performant si nécessaire. Ces héros silencieux fonctionnent sur des roulements robustes à dynamique des fluides et peuvent être contrôlés par un signal PWM de 1.400 à 200 RPM.



La série Regnum 400 a été conçue avec un flux d'air superbe à l'esprit. Pour y parvenir, ENDORFY utilise un énorme panneau frontal en maille et un filtre à poussière en maille magnétique dans la partie supérieure. Des ventilateurs supplémentaires peuvent être installés pour augmenter encore le flux d'air, ce qui rend les Regnum 400 Air et Regnum 400 ARGB encore plus polyvalents.











S'adapte comme un gant



Les Regnum 400 Air et Regnum 400 ARGB constituent la base parfaite pour tout système moderne. Ils sont construits pour satisfaire les exigences des utilisateurs en offrant une grande compatibilité et beaucoup d'espace pour les composants haut de gamme. Il est adapté aux systèmes de refroidissement liquide avec 360 mm à l'avant du boîtier et jusqu'à 280 mm sur le dessus. Les utilisateurs de refroidisseurs à air peuvent utiliser des modèles d'une hauteur allant jusqu'à 162 mm. La compatibilité des cartes graphiques est également assurée : La série Regnum 400 prend en charge les modèles d'une longueur maximale de 370 mm. En outre, il est possible de monter facilement jusqu'à quatre disques durs de 2,5" ou deux disques de 2,5" et deux disques de 3,5" dans le boîtier.



Allumez-le avec ARGB



Le Regnum 400 ARGB offre un look fabuleux dès sa sortie de la boîte. Avec son rétroéclairage personnalisable, il peut facilement devenir la pièce maîtresse de toute installation axée sur l'ARGB. Grâce aux quatre ventilateurs ARGB Stratus 120 PWM préinstallés, combinés au contrôleur intégré, tous les ventilateurs peuvent être intégrés au distributeur de signaux ARGB. L'ensemble est compatible avec tous les produits "ARGB" ENDORFY et avec certains produits d'autres fabricants, ce qui permet de synchroniser facilement le rétroéclairage de l'ensemble de la configuration.







La nouvelle série Regnum 400 est disponible dès aujourd'hui. Le prix du ENDORFY Regnum 400 ARGB est de 96 euros, et le ENDORFY Regnum 400 Air de 85 euros, taxes comprises.



TECHPOWERUP