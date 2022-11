LG lance un moniteur OLED ultra large de 45 pouces pour les jeux vidéo.



Si le moniteur OLED 1440p de 27 pouces de LG n'était pas votre tasse de thé, la société a lancé un deuxième moniteur OLED de jeu de la marque UltraGear avec un facteur de forme entièrement différent. L'UltraGear 45GR95QE-B, comme on l'appelle, est un moniteur ultra large de 45 pouces avec une résolution de 3440 x 1440 pixels, ce qui lui donne un rapport d'aspect de 21:9. Comme pour le 27GR95QE-B, le taux de rafraîchissement est de 240 Hz, le temps de réponse GtG de 0,03 ms et la capacité d'afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs. Cependant, c'est là que s'arrêtent les similitudes, car l'écran massif du 45GR95QE-B signifie que LG en a fait un écran incurvé et il est très incurvé à 800R. Malgré sa taille énorme, il a un pas de pixel d'à peine 84 PPI, ce qui est très faible, d'autant plus qu'un pas de pixel normal pour un écran de 3440 x 1440 est d'environ 110 PPI sur un écran de 34 pouces, ce qui le rapproche d'un écran 1080p de 27 pouces.



















Le moniteur possède deux entrées HDMI et une entrée DP, ainsi qu'un port USB 3.0 en amont et deux en aval. Il dispose également d'une sortie S/PDIF, d'une prise casque avec prise en charge de DTS HP:X et d'une prise cylindrique pour une brique d'alimentation externe de 19,5 volts. LG ne fournit pas de consommation électrique typique, mais la brique d'alimentation peut fournir 210 watts. Il est également livré avec une télécommande, pour modifier les paramètres. Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge de VRR, FreeSync Premium et G-Sync Compatible. Il dispose également des mêmes fonctions de jeu que les autres moniteurs UltraGear de LG. Le support fourni permet de régler l'inclinaison, la hauteur et le pivotement. Pour ceux qui envisagent d'acquérir cet écran massif, qui mesure près d'un mètre de large, assurez-vous que votre bureau peut supporter son poids, puisqu'il pèse près de 11 kg.



Le prix demandé par LG pour ce monstre n'est pas pour ceux qui ont un budget serré, puisqu'il s'élève à : 1 699.99 Dollars.



