Alphacool dévoile les séries de ventilateurs de boîtier Core 120 PWM et Core 140 PWM.



La gamme de ventilateurs Alphacool s'enrichit de nouveaux éléments ! Le ventilateur Core PWM, silencieux et efficace, est maintenant disponible en 120 mm et 140 mm, chacun dans 3 variantes de vitesse différentes. La version 120 mm est disponible avec une vitesse maximale de 2500rpm, 3000rpm ainsi que 4000rpm. La version 140 mm est disponible avec des vitesses maximales de 2000 rpm, 2500 rpm et 3200 rpm.











Le ventilateur, qui peut être contrôlé par un signal PWM, ne convient pas seulement comme ventilateur sur les refroidisseurs de CPU ou les radiateurs. Grâce à ses excellentes valeurs de performance (débit et pression statique), il peut également être utilisé comme ventilateur de boîtier. L'axe du ventilateur à double palier (>2500rpm) fonctionne en douceur et permet une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement silencieux. Si vous recherchez un ventilateur abordable et puissant sans illumination aRGB, vous le trouverez avec le ventilateur Core PWM d'Alphacool.







Aperçu des caractéristiques



- Disponible en version 120 mm ou 140 mm,

- Débit d'air et pression statique élevés,

- Large plage de contrôle de la vitesse grâce au PWM,

- Roulements à billes durables pour un fonctionnement silencieux,

- MSRP - 6.48/8.98 euros.



Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



