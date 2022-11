Seagate dévoile les nouveaux disques durs portables FireCuda inspirés de la guerre des étoiles.



Aujourd'hui, les fans de Star Wars ont un autre moyen de ressentir le pouvoir de la Force avec trois nouveaux disques durs Seagate à collectionner, inspirés des héros et des méchants de la galaxie Star Wars. À l'effigie de Luke Skywalker, Dark Vador et Han Solo, les derniers ajouts à la gamme de périphériques de stockage sous licence en édition spéciale apportent vitesse, capacité et aspect saisissant aux postes de combat des collectionneurs de Star Wars et des passionnés de technologie.















Les disques durs externes FireCuda en édition spéciale représentent les célèbres personnages avec trois esthétiques uniques : le courage de Luke Skywalker, la puissance brute de Dark Vador et la confiance du contrebandier préféré de la galaxie, Han Solo. Les lecteurs offrent un éclairage LED RVB personnalisable et chaque modèle est doté d'un éclairage personnalisé par défaut : un bleu puissant pour Luke Skywalker, un rouge courroucé pour Dark Vador et une lueur blanche rappelant le Faucon Millenium pour Han Solo. Grâce aux options d'éclairage intégrées et personnalisables, ces trois disques permettent aux amateurs de Star Wars et aux joueurs de réveiller les pouvoirs de la Force chez eux.











Avec une capacité de 2 To, les disques durs externes FireCuda fonctionnent avec PC, Mac, PlayStation et Xbox. Les passionnés de technologie peuvent ainsi rassembler et stocker une galaxie de médias, de fichiers et de jeux, quel que soit le système d'exploitation. Conçus avec une connexion USB 3.2 Gen 1 pour une compatibilité universelle et des vitesses de transfert rapides, et alimentés par le bus USB, ces disques légers conviennent parfaitement aux fans de Star Wars qui recherchent un stockage spectaculaire lors de leurs déplacements. Les disques de l'édition spéciale incluent la garantie limitée d'un an de Seagate et un an de services de récupération de données Rescue pour que les utilisateurs puissent partir à l'aventure l'esprit tranquille.



Les nouveaux disques à collectionner sont disponibles dès aujourd'hui au prix de 109.99 Dollars (2 To). Pour plus d'informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP