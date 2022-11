Intel pourrait lancer un barrage de processeurs Raptor Lake de 13e génération non K au CES.



Il n'aurait pas été totalement déraisonnable de penser qu'Intel s'en tiendrait aux ordinateurs de bureau des passionnés pour Raptor Lake et laisserait de côté les offres budgétaires ou mobiles. Après tout, Raptor Lake est dans une certaine mesure une solution provisoire, essentiellement un Alder Lake modifié avec des limites de puissance plus élevées. Le grand changement est à venir avec les puces désagrégées Meteor Lake de la prochaine génération. Il est arrivé dans le passé qu'Intel saute certains marchés avec de nouvelles versions, mais la 13e génération est une génération complète de processeurs Core avec de réelles améliorations par rapport aux puces de la 12e génération, pas un rafraîchissement.







Mais ce n'est pas le cas : nous avons déjà parlé des composants mobiles Raptor Lake d'Intel, et il existe des preuves solides de l'arrivée d'une gamme complète de composants pour ordinateurs de bureau. La dernière fuite provient d'un message anonyme publié sur un forum chinois par IT Home, qui rapporte que, outre le reste de la gamme habituelle de processeurs pour ordinateurs de bureau, Intel va également commercialiser des cartes mères des séries H770 et B760, et que tout ce matériel sera présenté au CES.







Comme d'habitude, cette information n'a aucune source, alors ne planifiez pas vos vacances en fonction d'elle. Néanmoins, il n'y a aucune raison de douter de l'intention d'Intel de présenter de nouveaux processeurs et de nouvelles cartes mères au CES. Nous avons déjà entendu parler du H770 et du B760 en mai dernier, lorsque M. Enthusiastic Citizens a révélé leur existence, et la liste des CPU Intel ci-dessus provient de plusieurs fuites, dont une de Gigabyte et une autre d'ExtremePlayer.



La plupart des constructions DIY sont faites par des passionnés qui veulent généralement la plus haute performance possible, et dans cette optique, il est logique pour Intel de se concentrer sur la sortie des modèles "K" à haute puissance et overclockable en premier. Il y a quand même quelques processeurs intéressants sur cette liste, comme le Core i9-13900T à 24 cœurs et 35 watts. Nous sommes également fascinés par l'idée d'un Core i5-13400 6P+4E utilisant le nouveau silicium Raptor Lake, mais qui sait si cela se concrétisera.



Pour ce qui est de la concurrence, AMD devrait, selon les rumeurs, sortir les très attendus processeurs Zen 4 X3D au début de l'année prochaine, et nous pourrions en voir l'annonce au CES également. Du moins, c'est ce que l'on entend dire. Compte tenu de la faiblesse des marchés à l'heure actuelle, Intel pourrait bien avoir les offres les plus convaincantes pour la majorité des utilisateurs à ce moment-là.





HOTHARDWARE