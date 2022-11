KLEVV présente les SSD NVMe CRAS C930, C910 et C730.



KLEVV présente un trio de SSD NVMe - les CRAS C930, C910 et C730. Les nouveaux SSD NVMe de la série CRAS élargissent la gamme de stockage flash de KLEVV pour une grande variété d'applications. Les SSD CRAS C930 et CRAS C910 utilisent l'interface PCIe Gen4x4 - le CRAS C930 est conçu pour les PC de bureau hautes performances et les consoles PS5 et le CRAS 910 convient aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables dotés d'un dissipateur thermique ultra-fin de 1 mm. Le CRAS C730 utilise une interface PCIe Gen3x4, conçue pour le stockage polyvalent.







KLEVV est heureux d'annoncer trois nouveaux SSD M.2 NVMe de qualité grand public, les CRAS C930, C910 et C730. La nouvelle gamme de SSD M.2 NVME de CRAS vise à répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, de l'entrée de gamme aux amateurs de haut niveau, grâce à une technologie de stockage de pointe. Les CRAS 930 et C910 sont livrés avec un dissipateur thermique optionnel permettant aux utilisateurs de maximiser leur liberté d'installation.



CRAS C930 - Prenez de l'avance sur la concurrence



Avec un cycle de vie impressionnant de 1500 TBW et un accent particulier sur la mémoire tampon DRAM, le CRAS C930 est conçu pour résister à des charges de travail difficiles. Utilisant la dernière interface PCIe Gen4 x4 prise en charge par NVMe 1.4, il offre une vitesse de lecture/écriture séquentielle époustouflante pouvant atteindre 7400/6800 Mo/s pour une capacité maximale de 2 To et une lecture/écriture aléatoire 4K pouvant atteindre 1000K IOPS.



Des éléments d'ingénierie et de conception exceptionnels font du CRAS C930 le joyau de la nouvelle gamme de SSD M.2 NVME de KLEVV, capable de fonctionner sur des PC, des ordinateurs portables et même des consoles PS5. En outre, l'ajout du dissipateur thermique à ailettes plates est une excellente inclusion avec une réduction de la température pouvant aller jusqu'à 20 %, offrant aux utilisateurs une flexibilité totale dans leur choix.



CRAS C910 - Plus puissant et plus froid que jamais



Adoptant l'interface PCIe Gen4 x4 avec NVMe 1.4, le nouveau CRAS C910 est la solution parfaite pour les jeux et la création de contenu.



S'appuyant sur des puces 3D TLC NAND Flash rigoureusement sélectionnées, le CRAS C910 offre une vitesse de lecture/écriture séquentielle de 5000/4800 MB/s pour une capacité de 1TB.



En outre, l'élégant dissipateur thermique en aluminium brossé noir et blanc fourni avec l'unité offre une utilité complète capable de dissiper jusqu'à 10 % de la chaleur passive.



CRAS C730 - Allez au-delà de vos attentes



Construit autour de l'interface PCIe Gen 3x4 supportée par la technologie NVMe 1.3, le CRAS C730 est une machine à tout faire. Destiné aux utilisateurs grand public, il surpasse la concurrence en offrant des caractéristiques et des fonctionnalités de haut niveau, bien au-dessus de son niveau de rémunération.



La mise en mémoire tampon de la DRAM, la technologie d'autosurveillance, d'analyse et de rapport (S.M.A.R.T.) et l'algorithme d'étranglement thermique sont quelques-uns des points forts qui font du CRAS C730 la solution de stockage la plus puissante et la plus économique du marché.



Les utilisateurs peuvent choisir entre des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To avec des taux de lecture séquentielle impressionnants atteignant 3700 Mo/s pour une capacité de 2 To.



Disponibilité



Les SSD NVMe M.2 CRAS C930, C910 et C730 seront disponibles à partir du quatrième trimestre 2022. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/en France/en Espagne/en Allemagne.



