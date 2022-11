TEAMGROUP annonce le boîtier T-FORCE x InWin 216.







La sous-marque de jeu de TEAMGROUP, T-FORCE, et InWin ont uni leurs efforts pour lancer leur premier boîtier d'ordinateur 216, doté d'une grande surface en verre trempé qui offre une excellente vue latérale du système interne et d'éblouissantes configurations RGB. Associées aux éléments de design caractéristiques de T-FORCE, ses lignes épurées affichent parfaitement le style et l'élégance des designs minimalistes des deux marques. L'espace intérieur optimisé prend en charge l'installation d'une large gamme de matériel haut de gamme et facilite des performances de refroidissement de premier ordre, ce qui en fait le boîtier PC de choix pour les gamers.







Le boîtier 216 de T-FORCE x InWin a été conçu en tenant compte de chaque détail, avec des lignes épurées qui reflètent les dernières tendances en matière de style de jeu et un panneau frontal incorporant les éléments de design uniques de T-FORCE. En fusionnant l'esprit des deux marques avec une pensée innovante, le boîtier 216 démontre l'engagement de T-FORCE et InWin à répondre aux besoins des joueurs. Il prend en charge les cartes mères E-ATX (12" x 13" et les systèmes haut de gamme) et offrira aux utilisateurs beaucoup de place pour l'expansion car il est équipé de plusieurs emplacements pour les périphériques de stockage 3,5"/2,5". En outre, l'InWin 216 prend en charge le placement vertical et horizontal du GPU. Les utilisateurs peuvent choisir leur emplacement préféré et afficher leur GPU de la manière la plus élégante qui soit.



Le boîtier T-FORCE x InWin 216 peut être équipé de six ventilateurs au maximum, en les fixant à l'avant, à l'arrière ou sur le dessus du châssis. Sa conception élégante et sans obstruction du flux d'air permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'intérieur du boîtier, offrant ainsi de superbes performances de refroidissement, et son espace intérieur soigneusement optimisé permet l'installation de divers matériels haut de gamme. Avec ses performances de refroidissement de premier ordre et son excellente compatibilité, le boîtier T-FORCE x InWin 216 est un choix de premier ordre pour tout joueur.



Caractéristiques :



- Le premier étui de co-branding T-FORCE x InWin 216,

- Design esthétique pour un style de jeu à la mode,

- Utilisation illimitée de l'espace comme vous le souhaitez,

- Performances étonnantes en matière de dissipation de la chaleur.



TEAMGROUP n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de TEAMGROUP.



VORTEZ