AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.11.1 WHQL.



AMD a publié mardi dernier les pilotes AMD Software Adrenalin 22.11.1 WHQL. Ils sont essentiellement identiques aux pilotes Adrenalin 22.11.1 bêta publiés par la société le 16 novembre, mais avec la certification WHQL en plus.



Par rapport aux pilotes bêta 22.10.3 précédents, ceux-ci ajoutent l'optimisation pour les jeux suivants :





"Call of Duty : Warzone 2.0"



Et





"Marvel's Spider-Man : Miles Morales"



Il est également livré avec le même ensemble de problèmes corrigés et découverts que la version bêta 22.11.1, notamment des lignes de prédiction manquantes dans World of Warships sur les GPU de la série Radeon RX 6000, un bip entendu en arrière-plan lorsque vous maintenez les touches Maj + Espace arrière enfoncées avec l'option Radeon Anti-Lag activée, une corruption visuelle dans les applications OpenGL avec l'option MSAA activée, des horloges de mémoire inactive plus élevées que prévu sur les configurations multi-moniteurs et des objets manquants dans Edificius.



Support pour :



- Call of Duty : Warzone 2.0,

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales.



Problèmes corrigés



- Les lignes de prédiction de World Of Warships peuvent manquer sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

- Lorsque l'option Radeon Anti-Lag est activée, un signal sonore peut être entendu lorsque vous appuyez sur les touches Maj + Retour.

- Les applications OpenGL utilisant MSAA peuvent présenter une corruption visuelle.

- L'horloge VRAM au repos est plus élevée que prévu lors de configurations multi-moniteurs sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

- Les objets sélectionnés peuvent manquer dans Edificius.



TECHPOWERUP