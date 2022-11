Récap’ cinéma – sorties du 23 novembre 2022.







Le menu



Avec : Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult.



Genre : Épouvante-horreur, Thriller.



Résumé : Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Bones and All



Avec : Mark Rylance, Timothée Chalamet, Taylor Russell.



Genre : Drame, Épouvante-horreur, Romance.



Résumé : Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons ?



Un trailer du film : Cliquez ICI.



She said



Avec : Careu Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson.



Genre : Biopic, Drame, Judiciaire.



Résumé : Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Saint-Omer



Avec : Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville.



Genre : Drame, Judiciaire.



Résumé : Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU