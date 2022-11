Warhammer 40K : Chaos Gate - Daemonhunters' premier DLC Adds Mechs, une nouvelle classe, et plus...



Warhammer 40K : Chaos Gate - Daemonhunters est l'un des meilleurs jeux de stratégie de cette année. Le développeur canadien Complex Games s'apprête à lancer son premier gros DLC, intitulé "Duty Eternal". Cette mise à jour a l'air assez conséquente, puisqu'elle ajoute la possibilité de personnaliser et de commander votre propre mech Dreadnought, un chasseur d'escorte pour rendre l'aspect stratégique du jeu plus gérable, la nouvelle classe Techmarine, et plus encore. Vous pouvez découvrir la bande-annonce de la mise à jour Duty Eternal ci-dessous.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici ce que contient le DLC Warhammer 40K : Chaos Gate - Daemonhunters Duty Eternal : Cliquez ICI.



Découvrez de nouvelles missions



- Le Bloom a muté. Surmontez l'épidémie de technophages en aidant l'Adeptus Mechanicus et en arrêtant le fléau.

- Participez à de toutes nouvelles missions pour débloquer des outils puissants et néotériques et découvrez des moyens avancés pour élaborer des stratégies et poursuivre votre campagne contre les forces de Nurgle.



Commandez le cuirassé



- Faites régner la peur et la fureur à partir de votre tonitruant Dreadnought, un vénérable marcheur de combat de légende.

- Personnalisez-le avec un éventail d'armes impressionnantes pour devenir l'incarnation de la guerre.

- Les chevaliers gris déchus peuvent prendre le rôle de pilote de Dreadnought et continuer à combattre au nom de l'Empereur.



Lâchez le Techmarine



- Invoquez le Dieu Machine avec la toute nouvelle classe Techmarine et élargissez considérablement vos options tactiques.

- Ces féroces guerriers-forgerons sont des maîtres de la machine et apportent avec eux un cadre de serviteurs de combat pour aider leurs frères de bataille, tels que des briseurs de blindage et des bombardiers à longue portée et à effet dévastateur.



Envoyez la frégate Gladius



- Poursuivez les forces de Nurgle dans le secteur Tyrtaeus avec la frégate Gladius.

- Ce vaisseau d'escorte ouvre la voie à de nouvelles excursions dans des lieux éloignés, entièrement dirigées depuis le Baleful Edict et permettant aux Chevaliers gris de mener une guerre sur plusieurs fronts.



Nouvelles fonctionnalités de jeu



Améliorez vos renforts en échangeant de nouveaux archéotechs, aidez le vénéré prêtre technicien Dominus Lunete dans une mission particulière et vivez des événements de déferlement technologique sur le thème du technophage.



En plus du DLC payant Duty Eternal (dont le prix n'a pas encore été révélé), Daemonhunters bénéficiera également d'une mise à jour gratuite. Voici ce qui est inclus dans cette mise à jour : Cliquez ICI.



Nouveaux types d'ennemis



- Anti-armure - Plague Marine : Cette variante de Plague Marine représente une menace inébranlable, même pour les chevaliers gris les plus lourdement blindés. Elle est équipée d'un arsenal de destruction de l'armure, avec un fusil de fusion et des grenades Krak.

- Fleshmower - Drone Foetid Bloat : Les nouvelles variantes de Foetid Bloat-drone sont armées d'un Fleshmower, capable de projeter des attaques punitives à travers la terre, et de frapper sans pitié tous les chevaliers gris qui osent se dresser devant eux.

- Le Noxious Blightbringer : Conduits vivants pour le jardin de Nurgle, les Noxious Blightbringers rendent leurs rivaux faibles en retirant les bonus d'armure, annulant ainsi le bouclier d'égide, la forteresse et les autres capacités défensives des chevaliers gris.

- Autres améliorations : En plus de ces renforts de la Garde de la mort, il y aura également un certain nombre d'améliorations et d'optimisations des performances.



Warhammer 40K : Chaos Gate - Daemonhunters peut être joué sur PC. Le DLC Duty Eternal et la mise à jour gratuite seront lancées le 6 décembre 2022.



WCCFTECH