TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau SSD NVMe : Le ADATA Legend 960 1 To.







ADATA est le plus grand fabricant taïwanais de stockage flash et de mémoire DRAM pour ordinateurs. Ils sont à la pointe du développement des SSD depuis de nombreuses années, nous apportant des SSD célèbres tels que le SX8200, le SX900 et le Gammix S70.







Nous vous présentons aujourd'hui l'ADATA Legend 960 dans sa version 1 To. En interne, le Legend 960 utilise le contrôleur Silicon Motion SM2264 - une première dans les revues de SSD TPU. Silicon Motion a été assez discret ces dernières années, et a perdu la plupart de ses parts de marché au profit des contrôleurs Phison. Il semble qu'ils fassent une nouvelle poussée pour les SSD PCI-Express 4.0 destinés aux consommateurs. La mémoire flash NAND utilisée sur le Legend 960 est une Micron B47R TLC à 176 couches, comme sur de nombreux autres disques haut de gamme. Une puce de cache DRAM est également incluse, de Samsung. Le Legend 960 est livré sans dissipateur thermique préinstallé, mais un dissipateur thermique est inclus dans l'emballage. Si vous avez besoin d'un meilleur refroidissement, il suffit de fixer le dissipateur à l'aide du ruban adhésif préapposé.



L'ADATA Legend 960 est proposé dans des capacités de 1 To (110 $), 2 To (210 $) et 4 To (inconnu). L'endurance pour ces modèles est fixée à 780 TBW, 1560 TBW et 3120 TBW, respectivement. ADATA inclut une garantie de cinq ans avec le Legend 960 SSD.



Voici la fiche technique :







