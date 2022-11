Les drivers AMD Chipset 4.11 corrigent plusieurs BSOD.







AMD propose de nouveaux drivers Chipset Drivers 4.11.15.342 datés du 21 novembre 2022. Il n'est pas question ce coup-ci de supporter de nouveaux chipsets ou processeurs comme ce fut le cas de la précédente version 4.09 d'octobre qui ajoutait la prise en charge des chipsets 600 Series comme les X670 et X670E ainsi que des processeurs associés Ryzen 7000 Series.







Cette fois-ci, ces drivers AMD Chipset Drivers 4.11 se chargent exclusivement de corriger des bugs avec certains pilotes du pack et en particulier cinq écrans bleus de la mort (BSOD) qui peuvent se produire dans certaines circonstances et afficher différents codes d'erreur :



- Pilote Micro PEP : Ecrans bleus avec les erreurs 0x000000A0 et 0x000001CA sous Windows 11 22H2.

- Pilote PSP : Ecran bleu avec l'erreur 0x0000007E.

- Pilote ZenProM S0i3 Network Filter : Ecran bleu durant un état de veille prolongée S4 lorsque le pilote USB4 CM est utilisé.

- Pilote USB 4.0 Connection Manager : Ecran bleu avec l'erreur 0x00000139.



Outre quelques autres corrections mineures, il s'agit des seuls changements apportés par ces drivers mais on ne va pas faire la fine bouche et on prend bien volontiers ces correctifs !



La liste des chipsets AMD compatibles avec ces drivers est fournie sur la page de téléchargement ci-dessous.



Au risque de nous répéter, sachez qu'AMD ne propose toujours pas sur son site web de pilote SATA/NVMe RAID compatible avec les derniers chipsets 600 Series. Il faut toujours se tourner exclusivement vers les OEM pour obtenir la version 9.3.2.00130...



Téléchargement



- Drivers AMD Chipset 4.11.15.342 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



