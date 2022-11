LG UltraGear ajoute les moniteurs de jeu OLED 27GR95QE-B et 45GR95QE-B.



LG UltraGear ajoute deux nouveaux moniteurs de jeu OLED, le 27GR95QE-B de 27 pouces et le 45GR95QE-B de 45 pouces, tous deux dotés d'une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et d'un temps de réponse de 0,03 ms. Les deux nouveaux modèles sont considérés comme plus adaptés à la plupart des configurations de jeu ayant le facteur de forme le plus courant des moniteurs de jeu de 27 pouces et un écran plat. D'autre part, le LG UltraGear 45GR95QE-B de 45 pouces est le plus grand moniteur de jeu OLED incurvé de la marque avec un rapport d'aspect ultra-large de 21:9. Les deux moniteurs de jeu OLED sont dotés de fonctions orientées vers le jeu, notamment la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium. Les deux moniteurs sont également dotés d'un rétroéclairage RVB à l'arrière.















L'arrivée sur le marché des moniteurs de jeu OLED LG UltraGear 27GR95QE-B et 45GR95QE-B offre aux joueurs plus d'options d'affichage autres que les très grands moniteurs de jeu OLED 4K disponibles aujourd'hui. La plupart des moniteurs de jeu OLED présentés précédemment sont de plus grande taille, comme le ROG PG48UQ de 47,5 pouces et les LG UltraGear 48GQ900 et AORUS FO48U de 48 pouces. Ces moniteurs de jeu OLED massifs offrent une résolution 4K, mais à des taux de rafraîchissement inférieurs de 120 Hz, à l'exception du PG48UQ qui affiche 138 Hz. De plus, ces moniteurs ont un rapport d'aspect de 16:9.



Le LG UltraGear 27GR95QE-B offre une résolution QHD (2560 x 1440) tandis que le 45GR95QE-B offre une résolution WQHD (3440 x 1440). La caractéristique principale de ces deux nouveaux moniteurs est leur taux de rafraîchissement de 240 Hz et leur temps de réponse de 0,03.



Disponibilité et Prix



Les moniteurs de jeu OLED LG UltraGear 27GR95QE-B de 27 pouces et LG UltraGear 45GR95QE-B de 45 pouces sont listés sur le site Web de LG pour 999.99 Dollars et 1 699.99 Dollars, respectivement.



VORTEZ